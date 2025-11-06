Moment emoționant pe stadionul din Oradea, după moartea marelui Emeric Ienei. „O țară întreagă e în doliu”

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Emeric Ienei va fi depus vineri pe Stadionul "Iuliu Bodola" din Oradea, pentru cei care doresc să-și ia rămas bun.

Miercuri, echipa FC Bihor a ținut un moment de reculegere în memoria marelui antrenor. Jucătorii au aprins câte o candelă.

Membrii clubului din Oradea au așezat tabloul cu Emeric Ienei în mijlocul terenului și au aprins candele în jurul acestuia.

S-a ținut și un moment de reculegere pentru antrenorul care a iubit atât de mult fotbalul.

Claudiu Keșeru, director sportiv FC Bihor: „Am ținut să facem acest gest pe teren pentru că performanțele pe care le-a reușit și impactul pe care l-a avut asupra fotbalului românesc fac ca astăzi, probabil, o țară întreagă să fie în doliu. Mi-aduc aminte, pe la 14-15 ani, cum îmi zicea două-trei cuvinte, venea, mă atingea pe piept, îmi zicea: hai, că nu mai ești pufos, iar după ce m-am întors din Franța mi-a zis: Felicitări, o s-ajungi mare."

Florin Mihalca, ofițer de presă FC Bihor: „Toți jucătorii FC Bihor au venit să se reculeagă, deocamdată, la acest tablou, care îl înfățișează pe domnul Emeric Ienei, care a fost un apropiat al clubului."

Pe stadion au fost și câțiva cunoscuți ai lui Emeric Ienei.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului va fi depus la stadion, vineri, între 16:00 și 19:00, pentru toți cei care doresc să aducă un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, în Oradea.

