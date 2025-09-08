Modificări în circulația trenurilor în octombrie, din cauza unor lucrări de infrastructură. Lista rutelor afectate

Stiri actuale
08-09-2025 | 14:13
trenuri

Circulația trenurilor IR 1539 Oradea - Arad - Timișoara Nord și R 3117 Timișoara Nord - Arad - Oradea va fi modificată în perioada 6 - 25 octombrie 2025, pentru realizarea unor lucrări la infrastructura feroviară pe distanța Sânandrei - Băile Călacea.

autor
Claudia Alionescu

Informarea a fost transmisă de către CFR SA. 

Astfel, în perioada 6 - 25 octombrie 2025, fără zilele de duminică, trenul IR 1539 Oradea - Arad - Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea - Arad, iar pe distanța Arad - Timișoara Nord se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto.

De asemenea, în aceeași perioadă, la trenul R 3117 Timișoara Nord - Arad - Oradea, se asigură transbordarea călătorilor cu mijloace auto pe distanța Timișoara Nord - Arad, iar pe distanța Arad - Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor.

În aceste condiții, compania recomandă călătorilor să solicite informații despre orele de sosire și de plecare ale trenurilor în/din stațiile CFR, la casele de bilete ale operatorului de transport și să consulte site-urile operatorului pentru informații actualizate despre modificările survenite în circulația anumitor trenuri.

Sursa: Agerpres

Etichete: trenuri, informare, circulatie,

Dată publicare: 08-09-2025 14:13

