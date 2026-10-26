Corespondent Știrile PRO TV: „Dispariția bărbatului de 87 de ani a fost semnalată ieri de nora acestuia, care locuiește în Gheorgheni și care nu reușea să îl contacteze pe socrul ei. Știa că omul ar fi trebuit să se afle în casa lui de vacanță din localitatea Joseni, județul Harghita. Polițiștii au început căutările, care au fost sistate pe timpul nopții. Astăzi, căutările au fost reluate, iar peste 30 de pompieri, jandarmi, polițiști și salvamontiști, cu drone și câini de urmă, scotocesc zonele împădurite din apropierea casei persoanei dispărute, în zona Pasului Bucin. Lor li s-au alăturat și voluntari. Polițiștii au reușit să afle că, atunci când a plecat la drum, bărbatul era îmbrăcat cu o geacă de iarnă de culoare verde și pantaloni de culoare maro. Purta bocanci negri și avea pe cap o pălărie albă. Ca semn particular, bărbatul are pe obrazul drept o pată de culoare maro. Polițiștii îi îndeamnă pe cei care îl văd ori dețin informații despre bărbat să sune imediat la 112 sau să meargă la o secție de poliție.”