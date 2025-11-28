Cum a reușit Păltinișul să păstreze zăpada de anul trecut. Schiorii sunt invitați pe pârtie în weekendul de 1 Decembrie

Veste bună pentru iubitorii de mișcare. Puteți schia în weekendul prelungit de 1 Decembrie. Administratorii domeniului de la Păltiniș au reușit, în premieră, să păstreze zăpadă din iarna trecută.

Acum au întins-o și bătătorit-o bine pe pârtie. Dacă nu schiați, puteți merge la Sinaia, unde s-a deschis cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei.

Păltiniș găzduiește primul concurs de schi al sezonului

La Păltiniș deja a avut loc primul concurs de schi din acest sezon.

Competiția a fost posibilă după ce administratorii pârtiilor au adunat grămadă zăpada rămasă din iarna trecută și au acoperit-o cu mai multe straturi de folie izolatoare care au redus topirea cu 60%.

Dan Gherman, managerul complexului de schi: „La sfârșitul sezonului am avut o grămadă de 150 de metri lungime, lată de 26 și înaltă de 10-11 metri. Aici se poate vedea cât s-a pierdut."

Metoda se numește snowfarming și e folosită de multă vreme în alte stațiuni de schi din lume. La noi, este pentru prima oară, iar investiția ajunge la 100.000 de euro. Odată dezvelit mormanul, cei 10.000 de metri cubi de zăpadă au fost împrăștiați pe pârtie cu utilajele.

Tânără: „Să ai zăpadă atât de devreme în sezon e un câștig foarte mare."

Femeie: „Excelentă, mai ales fiind conservată, adică ne-am bucurat nesperat de repede anul acesta."

Schior: „Este o zăpadă de primăvară, moale, alunecarea nu este foarte rapidă, dar ne bucurăm."

Ski-pass-ul mai scump, dar turiștii testează sania de vară la Sinaia

În acest sezon, ski-pass-ul este mai scump cu aproximativ 5% față de cel precedent și costă 115 lei pe zi, pentru un adult. Pe Valea Prahovei, deocamdată, s-au instalat ploaia și ceața. Cu toate astea, turiștii sosiți deja la Sinaia au testat sania de vară, care are un traseu de peste 2 kilometri ce pornește de la Cota 1400.

Turist: „O experiență extraordinară. În lipsa zăpezii chiar era nevoie de săniuță. Foarte frumos, mi-a plăcut.”

Sania prinde o viteză de 40 km pe oră și a costat 13 milioane de lei, fără TVA. Chiar dacă e sigură, copiii mai mici de 10 ani trebuie însoțiți de un adult. Tariful este 70 de lei.

Maria Floricică, Manager Transport Urban Sinaia: „Sania urcă cu gondola, da există niște cărucioare speciale sus.”

Dar până la distracția de pe munte, turiștii au de parcurs un drum anevoios. Cum era de așteptat, DN1 s-a aglomerat, mai ales la Nistorești și Bușteni.

