Cum a reușit Păltinișul să păstreze zăpada de anul trecut. Schiorii sunt invitați pe pârtie în weekendul de 1 Decembrie

Stiri actuale
28-11-2025 | 20:00
×
Codul embed a fost copiat

Veste bună pentru iubitorii de mișcare. Puteți schia în weekendul prelungit de 1 Decembrie. Administratorii domeniului de la Păltiniș au reușit, în premieră, să păstreze zăpadă din iarna trecută.

autor
Octavian Moldovan

Acum au întins-o și bătătorit-o bine pe pârtie. Dacă nu schiați, puteți merge la Sinaia, unde s-a deschis cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei.

Păltiniș găzduiește primul concurs de schi al sezonului

La Păltiniș deja a avut loc primul concurs de schi din acest sezon.

Competiția a fost posibilă după ce administratorii pârtiilor au adunat grămadă zăpada rămasă din iarna trecută și au acoperit-o cu mai multe straturi de folie izolatoare care au redus topirea cu 60%.

Dan Gherman, managerul complexului de schi:La sfârșitul sezonului am avut o grămadă de 150 de metri lungime, lată de 26 și înaltă de 10-11 metri. Aici se poate vedea cât s-a pierdut."

Citește și
bolu hotel, incendiu hotel turcia, Grand Karta Hotel
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie

Metoda se numește snowfarming și e folosită de multă vreme în alte stațiuni de schi din lume. La noi, este pentru prima oară, iar investiția ajunge la 100.000 de euro. Odată dezvelit mormanul, cei 10.000 de metri cubi de zăpadă au fost împrăștiați pe pârtie cu utilajele.

Tânără: „Să ai zăpadă atât de devreme în sezon e un câștig foarte mare."

Femeie: „Excelentă, mai ales fiind conservată, adică ne-am bucurat nesperat de repede anul acesta."

Schior:Este o zăpadă de primăvară, moale, alunecarea nu este foarte rapidă, dar ne bucurăm."

Ski-pass-ul mai scump, dar turiștii testează sania de vară la Sinaia

În acest sezon, ski-pass-ul este mai scump cu aproximativ 5% față de cel precedent și costă 115 lei pe zi, pentru un adult. Pe Valea Prahovei, deocamdată, s-au instalat ploaia și ceața. Cu toate astea, turiștii sosiți deja la Sinaia au testat sania de vară, care are un traseu de peste 2 kilometri ce pornește de la Cota 1400.

Turist:O experiență extraordinară. În lipsa zăpezii chiar era nevoie de săniuță. Foarte frumos, mi-a plăcut.”

Sania prinde o viteză de 40 km pe oră și a costat 13 milioane de lei, fără TVA. Chiar dacă e sigură, copiii mai mici de 10 ani trebuie însoțiți de un adult. Tariful este 70 de lei.

Maria Floricică, Manager Transport Urban Sinaia: „Sania urcă cu gondola, da există niște cărucioare speciale sus.”

Dar până la distracția de pe munte, turiștii au de parcurs un drum anevoios. Cum era de așteptat, DN1 s-a aglomerat, mai ales la Nistorești și Bușteni.

Sursa: Pro TV

Etichete: partie, schi, paltinis,

Dată publicare: 28-11-2025 20:00

Articol recomandat de sport.ro
"Pac!" Războiul de 13 milioane de euro purtat de Gigi Becali: "Ești nebun? Pun biciul pe voi!"
"Pac!" Războiul de 13 milioane de euro purtat de Gigi Becali: "Ești nebun? Pun biciul pe voi!"
Citește și...
Pârtii modernizate și atracții noi. Stațiunile de schi din România se pregătesc pentru sezonul rece
Stiri Turism
Pârtii modernizate și atracții noi. Stațiunile de schi din România se pregătesc pentru sezonul rece

În așteptarea iernii, sunt pregătite pârtiile și zonele de distracție din stațiunile de schi.

Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie
Stiri externe
Cum i-a pedepsit Turcia pe proprietarul hotelului din Bolu și pe familia sa, unde 78 de turiști au ars de vii în ianuarie

Un tribunal turc a condamnat vineri proprietarul unui hotel din stațiunea de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață, după ce i-a găsit vinovați de neglijență gravă în legătură cu tragedia din luna ianuarie.

Un fost campion norvegian la schi și medaliat olimpic a murit lovit de trăsnet. Audun Groenvold avea 49 de ani
Stiri externe
Un fost campion norvegian la schi și medaliat olimpic a murit lovit de trăsnet. Audun Groenvold avea 49 de ani

Audun Groenvold, medaliat olimpic la schi cross, a murit după ce a fost lovit de trăsnet, a anunţat, miercuri, federaţia norvegiană de schi. El avea 49 de ani.  

Recomandări
Ce prevede legea privind pensiile din Justiție, adoptată din nou de Guvern. Magistrații au anunțat deja că o vor ataca la CCR
Stiri Politice
Ce prevede legea privind pensiile din Justiție, adoptată din nou de Guvern. Magistrații au anunțat deja că o vor ataca la CCR

Marți, 2 decembrie, Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament, pentru legea care mărește vârsta de pensionare a magistraților și le reduce pensiile.

Muzeul Drents a ignorat avertizările. Cum ușurat munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești în doar trei minute
Stiri actuale
Muzeul Drents a ignorat avertizările. Cum ușurat munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești în doar trei minute

Au apărut noi informații în ancheta privind furtul Coifului de la Coțofenești. Muzeul din Țările de Jos fusese avertizat de asigurator că vitrinele în care au fost expuse obiectele de tezaur furate nu sunt suficient de rezistente.

30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2023 - Azilele groazei și tragedia de la Crevedia, o fisură morală adâncă în instituțiile statului

„30 de ani în 30 de zile” ajunge din ce în ce mai aproape de zilele noastre și de momentele când ne confruntăm cu adevărul.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 28 Noiembrie 2025

55:43

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 28 Noiembrie 2025

01:30:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
28 Noiembrie 2025

01:49:58

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28