Cum va fi vremea de 1 decembrie. Ceața și norii persistă în multe zone ale țării

Vremea
28-11-2025 | 16:33
oameni pe strada
Meteorologii au emis prognoza pentru intervalul 1 decembrie, ora 08:00 – 2 decembrie, ora 08:00, iar vremea se anunță variabilă, cu multe zone acoperite de nori și cu episoade de ceață, mai ales în cursul nopții și dimineții.

Sabrina Saghin

La nivelul țării, cerul va fi în mare parte acoperit în nord, nord-est și centru, unde izolat vor apărea ploi slabe, iar în zonele montane înalte sunt așteptate precipitații mixte.

În sud și vest, vremea va fi ceva mai blândă, cu cer variabil, însă tot cu posibile episoade de nori joși dimineața și spre finalul intervalului.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar ceața se va instala local, în special noaptea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 12 grade, iar minimele vor varia de la -2 la 6 grade, în funcție de regiune.

vremea in bucuresti vant si ploaie
Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării

Vreme apropiată de normal în Alba Iulia

La Alba Iulia, temperaturile se mențin în limite normale pentru începutul lunii decembrie. Cerul va fi mai mult noros, iar probabilitatea de ploaie slabă este redusă, în special în primele ore ale intervalului.

Pe timpul nopții, se va forma ceață, care ar putea reduce vizibilitatea pe șosele.

Maximele vor urca până la 5–7 grade Celsius, iar minimele vor coborî la 2–3 grade.

Bucureștiul, cu temperaturi în ușoară creștere

În Capitală, valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, însă cu perioade de nebulozitate joasă și ceață, atât în primele ore ale zilei, cât și pe parcursul nopții.

Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime vor ajunge la 9–11 grade, în timp ce minimele vor rămâne în jurul valorilor de 2–3 grade.

Sursa: ANM

28-11-2025 16:33

Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Prognoza meteo până la finalul anului
Vremea
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Prognoza meteo până la finalul anului

Temperaturile vor fi uşor peste cele specifice acestei perioade, până aproape de sfârşitul anului, inclusiv de Crăciun, în toată ţara, relevă prognoza pentru intervalul 1 - 29 decembrie, făcută publică vineri de meteorologi.  

Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării
Vremea
Vremea de azi, 28 noiembrie. Temperaturile scad semnificativ, ploi abundente în jumătatea sudică a țării

Vineri avem o zi mohorâtă, cu ploi mai serioase în jumătatea sudică a țării și câțiva stropi de ploaie în rest.

Ciclonul Adel lovește Bucureștiul cu ploi abundente și vânt puternic până duminică. Cum va fi vremea în weekend în Capitală
Vremea
Ciclonul Adel lovește Bucureștiul cu ploi abundente și vânt puternic până duminică. Cum va fi vremea în weekend în Capitală

Meteorologii ANM au emis o prognoză specială pentru municipiul București, valabilă în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00, care avertizează asupra unor fenomene meteorologice semnificative asociate ciclonului mediteranean Adel.

Ședință de Guvern. Pe agendă, pensiile magistraților și rectificarea bugetară. Bolojan: Demarăm astăzi procedura de angajare
Stiri Politice
Ședință de Guvern. Pe agendă, pensiile magistraților și rectificarea bugetară. Bolojan: Demarăm astăzi procedura de angajare

O şedinţă de Guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor are vineri, după transmiterea oficială a avizului CSM. Ilie Bolojan a susținut o scurtă declarație de presă la începutul ședinței.

Trump vrea să recunoască teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Și-a trimis emisarii la Moscova
Stiri externe
Trump vrea să recunoască teritoriile ucrainene ocupate de Rusia. Și-a trimis emisarii la Moscova

Donald Trump este hotărât să recunoască teritoriile ucrainene ocupate ca parte a Rusiei pentru a asigura un acord care să pună capăt conflictului, a raportat vineri The Telegraph, citând o sursă „bine informată”.

Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome
Stiri actuale
Mandat „la termen redus”. Scurta istorie a lui Ionuț Moșteanu la conducerea MApN: De la drone, la diplome

Ionuț Moșteanu, acum ministru demisionar, a preluat portofoliul Apărării Naționale în urmă cu cinci luni, după validarea Guvernului Bolojan în Parlament, cu 301 voturi „pentru” și 9 „împotrivă”.

1 Dan Trifu
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Cine este Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei. A intrat oficial în politică în 2024
2 george burcea
Facebook
Stiri Politice
Cine este George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei. A fost căsătorit cu Andreea Bălan
3 loto
Stiri actuale
Rezultate Loto 6/49, 5/40, Joker. Numerele extrase joi, 27 noiembrie 2025
