Cum va fi vremea de 1 decembrie. Ceața și norii persistă în multe zone ale țării

Meteorologii au emis prognoza pentru intervalul 1 decembrie, ora 08:00 – 2 decembrie, ora 08:00, iar vremea se anunță variabilă, cu multe zone acoperite de nori și cu episoade de ceață, mai ales în cursul nopții și dimineții.

La nivelul țării, cerul va fi în mare parte acoperit în nord, nord-est și centru, unde izolat vor apărea ploi slabe, iar în zonele montane înalte sunt așteptate precipitații mixte.

În sud și vest, vremea va fi ceva mai blândă, cu cer variabil, însă tot cu posibile episoade de nori joși dimineața și spre finalul intervalului.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar ceața se va instala local, în special noaptea.

Temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 12 grade, iar minimele vor varia de la -2 la 6 grade, în funcție de regiune.

Vreme apropiată de normal în Alba Iulia

La Alba Iulia, temperaturile se mențin în limite normale pentru începutul lunii decembrie. Cerul va fi mai mult noros, iar probabilitatea de ploaie slabă este redusă, în special în primele ore ale intervalului.

Pe timpul nopții, se va forma ceață, care ar putea reduce vizibilitatea pe șosele.

Maximele vor urca până la 5–7 grade Celsius, iar minimele vor coborî la 2–3 grade.

Bucureștiul, cu temperaturi în ușoară creștere

În Capitală, valorile termice vor fi ușor mai ridicate față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, însă cu perioade de nebulozitate joasă și ceață, atât în primele ore ale zilei, cât și pe parcursul nopții.

Vântul va sufla slab, iar temperaturile maxime vor ajunge la 9–11 grade, în timp ce minimele vor rămâne în jurul valorilor de 2–3 grade.

