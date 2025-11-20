Miros de gaze la un colegiu din Capitală. Elevii și personalul au fost evacuați de urgență

Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” din Bucureşti a fost evacuat, joi, după ce a fost semnalat miros de gaz în zonă.

”Colegiul Tehnologic «Grigore Cerchez» din Bucureşti - sesizare miros de gaze în exterior, se fac verificări şi măsurători în spaţiile interioare şi în exterior”, a transmis, joi, ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a precizat că Distrigaz prezent la faţa locului.

”În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Elevii şi personalul şcolii au fost evacuaţi, fără acuze medicale”, au precizat pompierii.

La faţa locului ISU Bucureşti-Ilfov a trimis o autospecială de stingere, autospecială CBRN şi, în sprijin, o ambulanţă SABIF.

