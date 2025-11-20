Miros de gaze la un colegiu din Capitală. Elevii și personalul au fost evacuați de urgență

Stiri actuale
20-11-2025 | 15:04
pompieri
Shutterstock

Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” din Bucureşti a fost evacuat, joi, după ce a fost semnalat miros de gaz în zonă.

autor
Claudia Alionescu

”Colegiul Tehnologic «Grigore Cerchez» din Bucureşti - sesizare miros de gaze în exterior, se fac verificări şi măsurători în spaţiile interioare şi în exterior”, a transmis, joi, ISU Bucureşti-Ilfov.

Sursa citată a precizat că Distrigaz prezent la faţa locului.

”În acest moment a fost oprită alimentarea cu gaze. Elevii şi personalul şcolii au fost evacuaţi, fără acuze medicale”, au precizat pompierii.

La faţa locului ISU Bucureşti-Ilfov a trimis o autospecială de stingere, autospecială CBRN şi, în sprijin, o ambulanţă SABIF.

Citește și
alerta gaz sector 2
Alertă în Capitală. Aburi cu miros de gaze, după ce muncitorii au avariat o conductă. „Mi-e teamă să merg acasă”
Acordul de riscuri medicale semnat de părinții Sarei, fetița moartă la clinica stomatologică, este lovit de nulitate |Avocat

Sursa: News.ro

Etichete: Capitala, gaze, colegiu,

Dată publicare: 20-11-2025 15:04

Articol recomandat de sport.ro
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Spaniolii anunță: 200.000.000€ pentru transferul lui Leo Messi!
Citește și...
Alertă în Călărași. Miros de gaze provenit dintr-un apartament unde nu răspundea nimeni la ușă și nici la telefon
Stiri actuale
Alertă în Călărași. Miros de gaze provenit dintr-un apartament unde nu răspundea nimeni la ușă și nici la telefon

Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după-amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros de gaz.  

Alertă în Capitală. Aburi cu miros de gaze, după ce muncitorii au avariat o conductă. „Mi-e teamă să merg acasă”
Stiri actuale
Alertă în Capitală. Aburi cu miros de gaze, după ce muncitorii au avariat o conductă. „Mi-e teamă să merg acasă”

Alertă în Capitală după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz. Mai multe echipaje ale pompierilor, dar și reprezentanții unei companii de gaze, au ajuns la fața locului, în Sectorul 2. Peste 35 de persoane au fost evacuate din locuințe.

Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze
Stiri actuale
Greșeala care a provocat miros puternic de gaze și panică la Mioveni. Distrigaz și-a cerut scuze

Sute de locuitori ai orașului Mioveni, din Argeș, au fost în alertă din cauza scurgerilor de gaze. 

Ce nu trebuie să faci dacă simți miros de gaze în casă. Sfaturile specialiştilor pentru a preveni un dezastru
Stiri actuale
Ce nu trebuie să faci dacă simți miros de gaze în casă. Sfaturile specialiştilor pentru a preveni un dezastru

Raed Arafat, şeful DSU, recomandă ca, în caz de miros de gaz, oamenii să deschidă ferestrele, să părăsească imediat clădirea şi să solicite ajutorul autorităţilor, urmând cu stricteţe indicaţiile acestora.

Recomandări
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea
Stiri actuale
Taxele și impozitele nu vor mai crește de la 1 ianuarie. Curtea Constituțională a blocat legea

Judecătorii CCR au amânat termenul de judecată pentru mărirea taxelor locale și auto pe data 4 februarie 2026, astfel că acestea nu pot crește de la începutul anului viitor.

Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu
Stiri actuale
Klaus și Carmen Iohannis, vizați de sechestru. ANAF a cerut oficial poprirea în procesul casei de la Sibiu

Averea lui Iohannis este vizată de sechestru, în procesul deschis de ANAF legat de casa dobândită ilegal în Sibiu. Fiscul a cerut măsuri asiguratorii pentru bunurile deținute de Klaus și Carmen Iohannis.

Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR
Stiri actuale
Reforma pensiilor magistraților stă în avizul CSM. Executivul mai are doar o săptămână să bifeze jalonul PNRR

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților urmează să fie transmis joi către CSM pentru aviz.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 20 Noiembrie 2025

47:30

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Noiembrie 2025

01:45:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
19 Noiembrie 2025

01:30:04

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28