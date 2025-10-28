Alertă în Capitală. Aburi cu miros de gaze, după ce muncitorii au avariat o conductă. „Mi-e teamă să merg acasă”

28-10-2025 | 18:20
Alertă în Capitală după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz. Mai multe echipaje ale pompierilor, dar și reprezentanții unei companii de gaze, au ajuns la fața locului, în Sectorul 2. Peste 35 de persoane au fost evacuate din locuințe.

autor
Delia Bîrla

Corespondent PROTV:Conducta cu gaz a fost avariată în urma unor lucrări la o instalație de termoficare. Autoritățile care au ajuns la fața locului au oprit imediat alimentarea cu gaz și au evacuat peste 35 de persoane care locuiesc în casele din apropiere.”

Femeie: „Am văzut că se lucrează acolo și mi-am imaginat inițial că sunt niște aburi care ies din gaura respectivă, dar după ce am deschis geamul, de fapt mirosea și în casă. Însă am deschis geamul și mirosul era din ce în ce mai puternic, și era clar miros de gaz și m-am îngrijorat un pic că nu era nimeni în jurul utilajului.”

Pompierii și specialiștii companiei de distribuție a gazelor au verificat nivelul concentrației de gaz din aer și au intervenit pentru remedierea defecțiunii.

Slt. Ștefan Eduard, ISU B-IF: „Au fost alertate trei autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.”

Citește și
Politie
Ultimele cuvinte ale unui bărbat condamnat la moarte în Alabama. A ars de viu un bărbat pentru 200 de dolari

Și circulația rutieră a fost oprită în zonă. Oamenii au așteptat nerăbdători să se poată întoarce în siguranță în casele lor.

Femeie:Am fost să iau apă și mi-au spus băieții să nu mai merg înapoi, că nu mai pot să trec, au pus gardul ăsta, ce este. Mi-e teamă să merg acasă, dar mi-au spus băieții că nu am voie.”

Bărbat: „S-a ridicat fum, groaznic, adică miros groaznic, și până la urmă au ajuns pompierii.”

Femeie:Cum se încep asemenea lucrări fără să se cunoască planurile subterane, pentru că atunci nu s-ar întâmpla acest lucru.”

Femeie:Am fost acasă, am văzut când s-au început lucrările de spargere de dimineață, dar nu am dat importanță. Am aflat ulterior că au perforat țeava de gaz. Eu nu eram acasă, dar nu am mai putut intra în casă.”

Numai astăzi au fost trei apeluri la 112 care anunțau scurgeri de gaze, iar cele mai multe au fost pe 23 octombrie – 14, după explozia din Rahova.

Dată publicare: 28-10-2025 18:19

Citește și...
Alertă în centrul Capitalei privind o nouă scurgere de gaze. Accesul în zonă a fost restricționat. VIDEO
Stiri actuale
Alertă în centrul Capitalei privind o nouă scurgere de gaze. Accesul în zonă a fost restricționat. VIDEO

Echipele de intervenție au fost mobilizate în centrul Capitalei, pe Str. Ion Câmpineanu, după ce a fost semnalat un miros de gaz provenind de la o țeavă subterană stradală.

Ultimele cuvinte ale unui bărbat condamnat la moarte în Alabama. A ars de viu un bărbat pentru 200 de dolari
Stiri externe
Ultimele cuvinte ale unui bărbat condamnat la moarte în Alabama. A ars de viu un bărbat pentru 200 de dolari

Condamnatul la moarte din Alabama, Anthony Boyd, și-a declarat nevinovăția în ultimele sale cuvinte înfiorătoare înainte de a fi executat prin gaz azot.

Furnizarea gazelor va fi reluată treptat în blocurile din zona Rahova. Aproape 40 de imobile vor avea gaz sâmbătă
Stiri actuale
Furnizarea gazelor va fi reluată treptat în blocurile din zona Rahova. Aproape 40 de imobile vor avea gaz sâmbătă

Distrigaz Sud Rețele anunță că, începând de sâmbătă, alimentarea cu gaze va fi reluată treptat în zona Rahova afectată de explozie, pentru clienții care respectă condițiile tehnice și de siguranță.

 

Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”
Stiri Politice
Soluția de moment găsită de PSD în scandalul legii Bolojan privind pensiile magistraților: „Ne bazăm pe bagheta lui magică”

Liderii Coaliției s-au întâlnit din nou marți pentru a discuta despre reforma pensiilor magistraților, după ce CCR a respins proiectul Guvernului Bolojan.

Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”
Stiri actuale
Ipotezele luate în calcul privind moartea medicului Ștefania Szabo. „Am văzut-o pur și simplu sleită de puteri”

Este anchetă la Spitalul Județean din Buzău după ce în această dimineață, o doctoriță de 37 de ani a fost găsită fără suflare în camera de gardă a unității sanitare.

Repornește războiul în Fâșia Gaza. Netanyahu a ordonat „lovituri puternice imediate”
Stiri externe
Repornește războiul în Fâșia Gaza. Netanyahu a ordonat „lovituri puternice imediate”

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat armatei să efectueze atacuri intense asupra Fâșiei Gaza, după ce a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul negociat de SUA.

