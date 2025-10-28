Alertă în Capitală. Aburi cu miros de gaze, după ce muncitorii au avariat o conductă. „Mi-e teamă să merg acasă”

Alertă în Capitală după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz. Mai multe echipaje ale pompierilor, dar și reprezentanții unei companii de gaze, au ajuns la fața locului, în Sectorul 2. Peste 35 de persoane au fost evacuate din locuințe.

Corespondent PROTV: „Conducta cu gaz a fost avariată în urma unor lucrări la o instalație de termoficare. Autoritățile care au ajuns la fața locului au oprit imediat alimentarea cu gaz și au evacuat peste 35 de persoane care locuiesc în casele din apropiere.”

Femeie: „Am văzut că se lucrează acolo și mi-am imaginat inițial că sunt niște aburi care ies din gaura respectivă, dar după ce am deschis geamul, de fapt mirosea și în casă. Însă am deschis geamul și mirosul era din ce în ce mai puternic, și era clar miros de gaz și m-am îngrijorat un pic că nu era nimeni în jurul utilajului.”

Pompierii și specialiștii companiei de distribuție a gazelor au verificat nivelul concentrației de gaz din aer și au intervenit pentru remedierea defecțiunii.

Slt. Ștefan Eduard, ISU B-IF: „Au fost alertate trei autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor.”

Și circulația rutieră a fost oprită în zonă. Oamenii au așteptat nerăbdători să se poată întoarce în siguranță în casele lor.

Femeie: „Am fost să iau apă și mi-au spus băieții să nu mai merg înapoi, că nu mai pot să trec, au pus gardul ăsta, ce este. Mi-e teamă să merg acasă, dar mi-au spus băieții că nu am voie.”

Bărbat: „S-a ridicat fum, groaznic, adică miros groaznic, și până la urmă au ajuns pompierii.”

Femeie: „Cum se încep asemenea lucrări fără să se cunoască planurile subterane, pentru că atunci nu s-ar întâmpla acest lucru.”

Femeie: „Am fost acasă, am văzut când s-au început lucrările de spargere de dimineață, dar nu am dat importanță. Am aflat ulterior că au perforat țeava de gaz. Eu nu eram acasă, dar nu am mai putut intra în casă.”

Numai astăzi au fost trei apeluri la 112 care anunțau scurgeri de gaze, iar cele mai multe au fost pe 23 octombrie – 14, după explozia din Rahova.

