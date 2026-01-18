Comandantul suprem al forțelor NATO din Europa, în vizită la Cincu și Sibiu alături de șeful Armatei Române

18-01-2026 | 19:11
Comandantul suprem al forţelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, se va afla, marţi, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, într-o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire „Getica”. 

Vlad Dobrea

Potrivit MApN, vizita celor doi militari scoate în evidenţă „angajamentul ferm” al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea apărării pe flancul sud-estic al Alianţei. Luna trecută, generalul Alexus Grynkewich declara, potrivit POLITICO, că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului.

Ministerul Apărării Naţionale (MApN) informează că generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul Alexus G. Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi şeful Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa (USEUCOM), vor efectua marţi, 20 ianuarie, o vizită de lucru la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica”, din Cincu, şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est (HQ MNC-SE), din Sibiu.

Potrivit MApN, vizita celor doi lideri militari subliniază „angajamentul ferm al României şi al NATO pentru consolidarea securităţii regionale şi pentru întărirea posturii de descurajare şi apărare pe flancul sud-estic al Alianţei”.

La Sibiu, generalul Gheorghiţă Vlad şi generalul Alexus G. Grynkewich vor susţine declaraţii de presă la sediul HQ MNC-SE, urmate de o sesiune de întrebări şi răspunsuri, precizează sursa citată.

Luna trecută, generalul american Alexus Grynkewich declara că reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, respingând îngrijorările legate de slăbirea angajamentului SUA faţă de alianţă, relata POLITICO.

„Am încredere în capacităţile” Europei şi Canadei, declarat generalul american cu patru stele la comandamentul operaţional militar al NATO din sudul Belgiei. „Suntem pregătiţi astăzi să facem faţă oricărei crize sau situaţii de urgenţă”, adăuga comandantul SACEUR.

Comentariile lui Grynkewich au fost făcute pe fondul îngrijorărilor legate de retragerea anticipată a trupelor americane din Europa, consecinţă a viitoarei strategii de apărare a preşedintelui Donald Trump. Se preconiza că aşa-numita „revizuire a poziţiei” va implica o redistribuire a forţelor americane din Europa către Indo-Pacific.

Această schimbare a început deja, SUA retrăgând 800 de soldaţi din România în noiembrie 2025 – o decizie pe care Bucureştiul a cerut Washingtonului să o revoce. Îngrijorarea cu privire la reducerea celor 85.000 de soldaţi americani din Europa reflectă, de asemenea, o dezbatere mai amplă în jurul angajamentului Washingtonului faţă de alianţă în mandatul lui Trump, mai scria POLITICO.

