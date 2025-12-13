Internările și operațiile care nu sunt urgente, suspendate la Spitalul „Sfânta Maria” Iași. Reacția ministrului Sănătății

Stiri actuale
13-12-2025 | 19:23
Este din nou alertă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria", din Iași. Toate internările, dar și intervențiile chirurgicale care nu sunt urgențe majore au fost sistate, după ce s-a descoperit că apa din unitatea medicală este contaminată cu bacilul pioceanic.

autor
Elena Bejinaru

Consumul a fost oprit, iar spitalul a primit sâmbătă ajutoare de la rezerva de stat și Crucea Roșie. Șapte copii au murit, aici în luna septembrie din cauza, unei infecții din secția de terapie intensivă.

Şase probe dintre cele opt prelevate pe data de 9 decembrie din rețeaua de apă a spitalului au indicat prezența bacteriilor. Alerta a fost dată după ce inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică au făcut aici mai multe analize. O secție închisă după moartea celor șapte copii, acum patru luni, avea nevoie acum de noi avize.

Ministrul Sănătății a ajuns sâmbătă-noapte la Iași după apariția rezultatelor. La ATI au rămas internaţi 10 copii.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: „Şase probe din opt au ieșit cu o încărcătură microbiană crescută dintre care două probe cu teste pozitive pentru Pseudomonas, în special în zona de Anestezie Terapie Intensivă și a doua probă în zona de Oncologie. Pacienții de la terapie intensivă rămân internați aici toate îngrijirile se vor face cu apă sterilă îmbuteliată”.

Liviu Stafie, director DSP Iaşi: „Pentru copii, pentru organismele slăbite imunitar poate deveni periculos. Riscurile sunt de infecție și deces”.

Autoritățile locale au convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă. Internările au fost sistate până luni, iar cazurile majore vor fi trimise la Spitalele „Marie Curie" și „Grigore Alexandrescu" din Bucureşti.

Cei peste 200 de copii internați deja și părinții lor, plus personalul medical, nu pot folosi apa de la robinet.

Corespondent PRO TV: „Pompierii au venit cu 2 cisterne, a câte 7.000 de litri de apă fiecare. Apa este împărțită apoi în recipiente și folosită pentru igiena personală și curățenie în spital. Ajutoarele vor continua să vină, pe măsură ce apa se consumă."

Tatăl unui pacient: „Am înțeles că nu este bună apa de la spital. O situație care se întâmplă doar în România // am copilul și soția. Sunt speriați”.

Gheorghe Diaconu, managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria" Iași: Funcționăm în regim de avarie. Am aprovizionat cu apă la prima oră de la Crucea Roșie pentru băut. Am primit de la Crucea Roșie 4000 de litri și urmează să vină de la rezerva de stat 14.000 de litri în două tranșe”.

DSP Iași a recoltat noi probe, în secţiile afectate, iar instalația de apă din spital va fi din nou dezinfectată. Şi furnizorul de apă din Iași a prelevat probe, în mai multe puncte din unitatea sanitară.

Rețeaua publică nu este afectată.

Costel Alexe, preşedinte CJ Iaşi: „Informăm opinia publică că în momentul de față apa este perfect potabilă și în cadrul rețelei publice și în toate celelalte spitale."

În unitatea medicală vor funcționa în continuare ambulatoriul de specialitate şi zona de spitalizare de zi, care nu implică intervenţii chirurgicale, a precizat ministrul Sănătății. Mâncarea se vă pregăti tot cu apă îmbuteliată.

Sursa: Pro TV

Etichete: iași, spital,

Dată publicare: 13-12-2025 18:50

