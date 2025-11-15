Ministrul Sănătăţii anunţă reducerea „fenomenului” medicilor care scurtează programul din spitale pentru cabinetele private

Ministrul Sănătăţii anunţă că, în urma controalelor făcute în unităţile sanitare de stat, începe să se reducă „fenomenul” medicilor care scurtează programul de lucru în spitalul public pentru a merge să profeseze la cabinete private.

Alexandru Rogobete admite că acest fenomen nu se va reduce ”peste noapte”, dar spune că, prim schimbări legislative şi prin verificări, situaţia „se va echilibra”.

Alexandru Rogobete îşi menţine părerea potrivit căreia medicii din România nu ar trebui să se afle în situaţia de a alege dacă să lucreze în sistemul public sau în cel privat.

„Părerea mea o ştiţi, am spus-o de fiecare dată şi o spun şi acum: eu nu sunt de acord cu această viziune, ori la public, ori la privat. Medicina are o particularitate, este până la urmă o profesie liberală. Eu cred că nu aici e problema că lucrează şi într-un loc, şi la public, şi la privat. Problema este că nu se respectă programul la public”, a afirmat sâmbătă, la Ploieşti, ministrul Sănătăţii.

Acesta a arătat că România are „oameni excepţionali care ţin până la urmă sistemul de sănătate pe umeri”, medici care vin de acasă pentru a face proceduri în spitale şi care fac gărzi peste normativ, dar are şi „anumite persoane care părăsesc la ora 11, ora 12, înainte de finalizarea programului, la public, şi se duc la cabinetul propriu privat”.

„Poziţia mea o cunoaşte toată lumea. Execut în continuare verificări în multe locuri. Fenomenul începe să se reducă, nu se va reduce peste noapte, pentru că el funcţionează de peste 10 ani de zile. Dar eu cred că cu o comunicare constantă şi corectă, cu mici ajustări legislative, astfel încât să reducă cât de mult se poate acest lucru, vom reuşi să echilibrăm şi această situaţie”, a subliniat ministrul, în acest context.

