Ministrul Oana Ţoiu: Obiectivul principal la ONU a fost protejarea cetăţenilor şi consolidarea apărării flancului estic

02-10-2025 | 14:02
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că obiectivele României la Adunarea Generală a ONU au fost axate în primul rând pe siguranţa cetăţenilor.

Vlad Dobrea

Oana Ţoiu a fost întrebată, joi, la finalul şedinţei de Guvern, de ce a mers ea la recenta Adunare Generală a ONU şi nu preşedintele Nicuşor Dan şi ce a reuşit să obţină România acolo.

”Preşedintele Nicuşor Dan a clarificat răspunsul la această întrebare aşa că o să răspund la a doua parte a întrebării dumneavoastră şi anume care au fost obiectivele şi rezultatele României la Adunarea Generală ONU. Obiectivele pe care noi le-am avut aliniat cu obiectivele României de politică externă şi în discuţii cu preşedintele şi cu premierul au fost axate în primul rând pe siguranţa cetăţenilor noştri. Aici România a adresat la Consiliul de Securitate atât preocupările României, cât şi solidaritatea cu celelalte ţări ţări care au fost în situaţii similare în ceea priveşte intrarea în spaţiul aerian a unor drone în acel moment”, a declarat ministrul de externe.

Oana Ţoiu a adăugat că ”rezultatul pe care România l-a obţinut, nu doar în cadrul ONU, ci în întreaga perioadă prin efortul diplomatic şi printr-o bună colaborare cu Ministerul Apărării a fost o claritate la nivel internaţional faţă de aceste riscuri, o claritate care ne este necesară în discuţiile care vorbesc de consolidarea apărării pe flancului estic şi a mecanismelor de descurajare”.

Oana Ţoiu a precizat că în Consiliul de Securitate s-a discutat şi despre tehnologiile moderne şi de rolul inteligenţei artificiale.

Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent

”Am adresat în numele României, tot în Consiliul de Securitate, şi o perspectivă foarte importantă şi anume aceea care vorbeşte de tehnologii moderne, de atacuri hibrid şi specific de aportul şi rolul inteligenţei artificiale şi perspectiva noastră faţă de asta. Acest lucru este foarte important şi din perspectiva poziţionării României ca o ţară care contribuie în zona de securitate cibernetică, de exemplu, un domeniu în care şi firmele şi spaţiul privat din România au o reputaţie internaţională bună şi produse care sunt necesare dincolo de nevoile României”, a mai transmis ministrul de externe.

Sursa: News.ro

Expert Forum: Partidele politice ignoră promisiunile privind reducerea subvenţiilor și menţin un sistem netransparent

Expert Forum a transmis joi o scrisoare deschisă prin care solicită premierului şi liderilor PSD, PNL, USR şi UDMR să ia măsuri pentru a reconstrui încrederea în integritatea şi echitatea finanţării politice.

