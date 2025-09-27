Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu protestatarii din fața ministerului. Ce le-a promis

27-09-2025 | 14:16
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, a mers sâmbătă să discute cu protestatarii care s-au adunat în faţa sediului Ministerului Finanţelor.

Claudia Alionescu

Nazare i-a invitat la discuţii pe reprezentanţii sindicaliştilor, declarând că înţelege nevoile acestora privind existenţa unui statut şi promiţând că fiecare dintre revendicări va fi analizată „temeinic”.

Alexandru Nazare se află sâmbătă la discuţii cu reprezentanţii sindicaliştilor din finanţe, care au organizat un protest în faţa ministerului.

Sunt doleanţe pe care nu le putem satisface în acest moment, dar e important să avem un dialog, iar schimbarea în instituţie trebuie să se facă în acord cu toate organizaţiile, astfel încât să construim împreună. Înţeleg nevoile pe care le au, înţeleg nevoia de a avea un statut, dar trebuie analizată temeinic fiecare solicitare în parte şi să vedem câte dintre aceste solicitări pot fi satisfăcute. Ideea, de exemplu, de a avea o normare a muncii e o chestiune cu care eu sunt de acord – deja a pornit o astfel de acţiune la Ministerul de Finanţe –, astfel încât să avem o evidenţă foarte clară a activităţii fiecărei direcţii în parte, fiecărei persoane în parte. Deci sunt lucruri pe care putem să le realizăm împreună”, a declarat Alexandru Nazare, sâmbătă.

Sindicaliştii din finanţe au zece revendicări, printre care:           

-finanţarea corectă pentru funcţionarea instituţiilor, fără costuri suportate de angajaţi;

-normarea realistă a muncii şi asigurarea personalului necesar;

-digitalizare accelerată şi eficientă, care să ducă la eliminarea hârtiilor şi acces la baze de date.

Participanţii la protestul de sâmbătă au precizat că îl desfăşoară într-o zi liberă, pentru a nu afecta programul de lucru.

Sursa: News.ro

Etichete: digitalizare, discutii, finantare, protestatari, ministrul de finante, revendicari,

Dată publicare: 27-09-2025 14:14

