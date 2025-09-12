Alexandru Nazare a anunțat asigurarea unei finanțări externe de 17 miliarde de euro, după întâlniri cu bancheri americani

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat în vizită de lucru la Washington D.C., s-a întâlnit cu reprezentanții principalelor instituții financiare americane, în contextul consolidării parteneriatului financiar România-Statele Unite.

Oficialul a confirmat că România și-a realizat integral planul inițial de finanțare externă de aproximativ 17 miliarde de euro.

Întâlniri cu partenerii financiari strategici

Ministrul a detaliat programul său de întâlniri cu principalele bănci de investiții americane într-o postare pe Facebook: „Maraton de întâlniri zilele acestea, în cadrul vizitei de lucru la Washington D.C., cu Bank of America, Citibank, Goldman Sachs și JP Morgan, parteneri esențiali în implementarea planului de finanțare suveran al României", transmite news.ro.

Alexandru Nazare a subliniat contribuția acestor instituții la dezvoltarea relațiilor financiare bilaterale: „Aceste instituții au sprijinit constant accesul României pe piețele internaționale, cât și dezvoltarea pieței titlurilor de stat, printr-o tranzacționare activă pe piața secundară. De asemenea, tot acestea au susținut diversificarea bazei investiționale și a instrumentelor de datorie".

Rezultatele concrete ale cooperării financiare

În 2025, România a beneficiat de instrumente financiare importante prin intermediul acestor parteneri strategici. Potrivit ministrului, țara „a atras un împrumut sindicalizat de 1 miliard de euro cu Bank of America ca aranjor și plasamente private în format de împrumut cumulat de 800 milioane de euro, administrate de Goldman Sachs - facilități menite să susțină planul extern de finanțare".

Ministrul a confirmat succesul strategiei de finanțare externă: „Acest plan inițial, în valoare de circa 17 miliarde de euro, este deja realizat integral, urmând să decidem suplimentarea sa în funcție de condițiile de piață și de deficitul bugetar ce va fi stabilit la rectificare".

Rolul în dezvoltarea pieței interne

Colaborarea cu instituțiile americane a avut impact și asupra pieței interne. Nazare a precizat că „Citibank și JP Morgan au contribuit semnificativ la dezvoltarea pieței secundare interne a titlurilor de stat și la promovarea României în fața investitorilor internaționali".

Rezultatele acestui parteneriat sunt vizibile în diversificarea surselor de finanțare, spune ministrul: „Prin acest parteneriat, ne-am diversificat baza investițională și am întărit prezența României pe piețele externe", a declarat ministrul Finanțelor.

Nazare a anunțat că vizita sa în Statele Unite continuă cu obiective clare pe agenda bilaterală: „consolidarea dialogului economic și financiar cu Statele Unite, atragerea de investiții pe termen lung și deschiderea de noi căi de finanțare pentru dezvoltarea României".

