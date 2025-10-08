Ministrul Energiei: „Am stabilit direcţii clare pentru un parteneriat strategic România-Germania în domeniul energiei”

Bogdan Ivan a avut discuţii cu Katherina Reiche şi cu Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale, în urma cărora au fost stabilite direcţii clare pentru un parteneriat strategic România-Germania în domeniul energiei.

„Energia românească trebuie să lucreze pentru economia României! Am avut discuţii aplicate cu omologul meu german, Katherina Reiche, ministrul federal al Economiei şi Energiei, şi cu dr. Levin Holle, consilier de stat în cadrul Cancelariei Federale responsabil de politica economică şi financiară, alături de reprezentanţii celor mai mari companii din Germania. Am stabilit împreună direcţii clare pentru un parteneriat strategic România-Germania în domeniul energiei, de la gaz natural şi energie nucleară, până la solar şi eolian", a scris ministrul, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că obiectivele ministerului sunt de a creşte capacitatea de producţie şi stocare a energiei electrice, de a folosi gazul şi energia produse în România pentru a dezvolta industria petrochimică şi celelalte ramuri industriale cu valoare adăugată şi de a transforma „resursele noastre în locuri de muncă şi prosperitate pentru români".

Sursa: Agerpres

