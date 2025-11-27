Ministrul Energiei trimite Corpul de Control la Hidroelectrica după scandalul „curent gratis”: „Vor plăti integral”

inistrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că a trimis Corpul de Control al ministerului la Hidroelectrica.

O investigaţie de presă a dezvăluit că producătorul de energie ar fi furnizat, mai mulţi ani la rând, energie electrică gratuită către diverse entități privilegiate.

Oficialul spune că toate contractele preferenţiale intră în verificare, iar cei care au beneficiat abuziv vor plăti integral.

„Zero toleranță pentru privilegii pe banii românilor"

„Astăzi am trimis Corpul de Control al Ministerului Energiei la Hidroelectrica. În urma informaţiilor apărute în spaţiul public, m-am sesizat din oficiu şi am dispus declanşarea verificărilor prin Corpul de Control al Ministerului Energiei. Am ZERO TOLERANŢĂ pentru privilegii pe banii românilor", a scris ministrul pe Facebook, conform news.ro.

Ivan subliniază că Hidroelectrica nu e pușculița nimănui și nicio firmă, instituţie, fundaţie sau „recomandare" politică nu este mai presus de lege.

Trei măsuri ferme: verificare, plată integrală și răspundere juridică

„Vreau să fie foarte clar: 1. Toate contractele preferenţiale intră în verificare; 2. Cei care au beneficiat abuziv vor plăti INTEGRAL; 3. Cei care au semnat vor răspunde: administrativ, civil şi penal. Regulile sunt simple. Consumi? Plăteşti. Nu plăteşti? Pierzi contractul şi răspunzi legal", a adăugat ministrul.

Ministrul Energiei dă totodată asigurări că, pe durata mandatului său, astfel de situaţii nu vor fi tolerate.

„Energia este o resursă strategică a statului român, nu bonus pentru pile şi relaţii. Voi reveni cu actualizări imediat ce vom dispune de informaţiile oficiale şi de raportul Corpului de Control. Vă ţin la curent!", a promis Bogdan Ivan.

Investigația Recorder: energie fără factură pentru entități privilegiate

Jurnaliştii de la Recorder au scris că gigantul energetic ar fi furnizat curent electric fără factură timp de doi ani pentru diverse entităţi privilegiate.

Potrivit Recorder, Hidroelectrica a furnizat ani de zile energie electrică unor societăţi comerciale şi instituţii religioase fără să încaseze niciun leu.

„Curentul pleca de la Hidroelectrica, existau contracte, dar nu se tăiau facturi. Totul a ieşit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curţii de Conturi la compania cu capital majoritar de stat. Aceştia au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deşi primea lunar situaţia pentru fiecare loc de consum. Raportul Curţii de Conturi este datat 7 iulie 2022, dar a durat mai mult de un an până când autoritatea care verifică cheltuirea banilor publici să sesizeze procurorii, pe 30 octombrie 2023. În plângerea penală, paguba a fost estimată la 9.350.949 de lei (1,9 milioane de euro)", arată Recorder.

Curtea de Conturi a sesizat procurorii în 2023

Raportul Curţii de Conturi este datat 7 iulie 2022, dar a durat mai mult de un an până când autoritatea care verifică cheltuirea banilor publici să sesizeze procurorii, pe 30 octombrie 2023. Paguba estimată în plângerea penală se ridică la 9.350.949 de lei, echivalentul a aproximativ 1,9 milioane de euro.

