Fenomenul creat de Hidroelectrica în România, după ce consumatorii au migrat masiv către compania de stat

Stiri Economice
05-11-2025 | 19:24
Concurența dictează prețul pe piața de energie. După ce facturile s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, odată cu eliminarea plafoanelor, sute de mii de oameni au decis să schimbe furnizorul.

Ștefana Todică

Compania de stat, care oferă și prețul cel mai mic de pe piață, a ajuns astfel la peste un milion de abonați și are cea mai mare cotă de piață. Specialiștii spun că și ceilalți furnizori vor fi nevoiți să reducă prețurile, în încercarea de a-și păstra clienții.

De la începutul anului, peste jumătate de milion de consumatori au decis să schimbe furnizorul la electricitate, în căutarea unui preț mai bun.

Numărul lor a crescut în special în perioada în care au fost eliminate plafoanele pentru facturile consumatorilor casnici, în vară, iar facturile s-au dublat pentru mulți consumatori. Cei mai mulți au fost în iulie, iar în septembrie și octombrie, de pildă, aproape 100.000 de contracte au fost mutate lunar la alt furnizor.

Cei mai mulți consumatori au ales compania de stat, care are în prezent și cel mai mic preț de pe piață și care a ajuns să aibă cea mai mare cotă de piață, de aproape 18%, arată datele ANRE. Hidroelectrica a ajuns astfel la peste un milion de consumatori și pe primul loc în topul furnizorilor, la doar cinci ani de la intrarea pe piață.

Dumitru Chisăliță, Asociația Energia Inteligentă: „Are avantajul ăsta natural de a accede la producția proprie, o producție importantă cantitativ. Din punct de vedere strict cantitativ, probabil că există această posibilitate să mai preia și alți consumatori.”

Migrarea unui număr mare de consumatori i-a făcut și pe ceilalți furnizori să mai lase din preț. Acum sunt mai mulți furnizori care au prețuri sub 1 leu și 20 de bani pe kWh, iar în viitor și alți furnizori ar putea anunța oferte.

Laurențiu Urluescu, președinte AFEER: „Întotdeauna competiția duce la scăderea prețului. Dar am rezerve cât de mult va scădea. Mă aștept să vină mai multe oferte cu prețuri dinamice. Deja vorbim de altă categorie de consumatori, care pot să își modifice consumul în funcție de momentul zilei.”

Ofertele cu prețuri dinamice ar putea fi o soluție pentru a plăti facturi mai mici, prin evitarea consumului la orele de vârf – dimineața și seara – și programarea electrocasnicelor în jurul prânzului, când și producția de energie este mai mare.

