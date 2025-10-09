Companiile din energie aduc cele mai mari profituri statului, în timp ce altele rezistă cu greu datorită subvențiilor

Companiile din energie au adus profit pentru stat anul trecut. O mână de companii, printre care Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica, au realizat mare parte din câștigurile contorizate pe fondul prețurilor mari la energie.

Asta în vreme ce multe alte companii au rezistat cu subvențiile acordate de stat. Ca să pregătească schimbări de management, guvernul a adoptat azi noi reguli de integritate pentru cei care lucrează la stat, în funcții de conducere.

Companiile de stat centrale au realizat anul trecut un profit de 14,5 miliarde de lei, în scădere cu peste 1 miliard față de 2023. Din cele 146 de companii de stat, primele 5 au făcut două treimi din tot profitul. Cele din energie – Hidroelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica – sunt în fruntea listei.

Restul companiilor au avut profituri mici sau pierderi. Față de anul trecut, situația nu s-a schimbat prea mult, cu câteva excepții, potrivit unui raport al Agenției pentru Monitorizarea Întreprinderilor Publice.

CFR Călători, de exemplu, s-a redresat spectaculos între 2022 și 2024, arată raportul. A trecut în acest timp de la pierderi masive la profit, adică de la pierderi de 210 milioane de lei la un profit de aproape 30 de milioane de lei. Dar redresarea a fost susținută în principal de creșterea subvențiilor de la stat și de reducerea de costuri, cu impact direct asupra calității serviciilor oferite călătorilor.

Adrian Codirlașu, economist: „Companiile din energie duc greul veniturilor la buget. Statul e principalul câștigător al acestor prețuri la energie, pentru că vedem profiturile.”

Raportul arată și din ce cauze multe dintre companiile de stat nu ajung la performanțe. Printre ele, managementul, care nu e profesionist.

Acum, guvernul a adoptat modificări la legea integrității valabile la stat, de la demnitari până la personal contractual. Cei care vor să ocupe funcția de consilier de ministru, de exemplu, vor da o declarație în care precizează unde au lucrat cu un an în urmă. Iar la plecarea din funcție, trebuie să păstreze confidențialitatea și să notifice pentru ce companie intenționează să muncească, dacă ar genera conflict de interese, și să aștepte analiza Agenției de Integritate, care dă un aviz.

Altfel, sunt sancționați cu amendă.

Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al guvernului: „Este ceea ce în alte țări se cunoaște drept sistemul de combatere a ușilor batante – ai fost într-o companie, te duci și servești interesele din funcție, ieși dintr-o funcție și te întorci la compania respectivă și servești interesele.”

Însăși agenția care a făcut acest raport și care evaluează companiile de stat nu are nici acum o conducere numită în urma unui concurs transparent, la mai bine de un an de când șefii instalați în funcție inițial au demisionat, pe motive de conflict de interese. Acum, guvernul organizează un nou concurs de selecție, după două proceduri eșuate.

