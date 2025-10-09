Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună

Hidroelectrica a anunțat joi că majorarea tarifului reglementat pentru serviciile de sistem perceput de Transelectrica va influența ușor prețul final al energiei, impactul fiind de aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii.

Potrivit companiei, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creşterea înseamnă o diferenţă de aproximativ 70 de bani în factura finală.

"Începând cu data de 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 60 din 26.08.2025, publicat în Monitorul Oficial. Acest tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie din România. Ajustarea, stabilită prin decizie a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), a modificat tariful de la 0.00704 lei/kWh la 0.01279 lei/kWh pentru componenta care se referă la tariful reglementat pentru servicii de sistem aferente Transelectrica. Impactul asupra preţului final al energiei este minor, reprezentând sub 1% din valoarea totală a facturii de energie electrică (aproximativ 0,6%). Astfel, pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creşterea se traduce printr-o diferenţă de aproximativ 70 de bani în factura finală", se precizează în comunicatul Hidroelectrica.

Noul tarif se va reflecta în facturile emise începând cu luna octombrie 2025, aferente consumului de energie din luna septembrie 2025.

Ajutor pentru familiile cu venituri mici

Totodată, Hidroelectrica a precizat că îşi menţine oferta de preţ făcută către clienţi în ceea ce priveşte energia activă, componenta din tarif controlată de companie.

Ministerul Energiei a anunțat că pregătește un nou mecanism, prin care facturile consumatorilor casnici să fie mai mici, fără a distorsiona piața, și caută o soluție în urma unor negocieri cu producătorii și furnizorii de energie. Oficialul anunță că tariful ar putea ajunge la aproximativ 1 leu pentru fiecare kilowatt-oră. Prioritate ar putea avea însă, familiile cu venituri mici.

Tariful ar putea varia între 1 leu și 1 leu si 10 bani pentru fiecare kilowatt-oră, adică mai puțin decât plătesc în prezent majoritatea consumatorilor casnici.

