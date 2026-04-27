"În prima parte a anului 2026, bursa generală a locurilor de muncă nu va mai avea loc, cel puţin la AJOFM Buzău. Ni s-a permis ca în funcţie de nevoia fiecărui judeţ, să organizăm bursa generală. Până la această oră, nu avem nicio ofertă de locuri de muncă care să justifice organizarea unei burse generale. În funcţie de evoluţia ulterioară a pieţei forţei de muncă, vom organiza punctual o bursă, pentru un anumit angajator, dacă va fi nevoie. Bursa se organizează în condiţii în care ai locuri de muncă destul de multe şi atunci încerci să aduci forţa de muncă într-un singur loc unde inviţi şi angajatorii. La ora aceasta, nu avem locuri de muncă la modul semnificativ al cuvântului, angajatori care să ofere un număr mare de locuri de muncă, deci, cu alte cuvinte, bursa nu îşi are necesitatea de a fi organizată, cel puţin până la ora asta", a explicat directorul AJOFM Buzău.

Ofertele au scăzut de la un an la altul

În ultimii ani, locurile vacante anunţate de angajatori au scăzut treptat.

"Anul trecut, la bursa generală au fost în jur de 300 de locuri de muncă vacante şi în jur de 600 de persoane. Legat de numărul locurilor de muncă, dacă acum doi ani de zile, în medie, aveam 200 de locuri de muncă vacante pe zi, anul trecut, în medie, am avut 100 de locuri de muncă, deci a scăzut la 50%. În primele patru luni din anul 2026, avem undeva între 50 şi 60 de locuri de muncă vacante, care, din nefericire, multe se repetă. Reale sunt cam în jur de 20-28 de locuri de muncă vacante pe zi. Suntem într-o perioadă în care angajatorii îşi reaşează capacităţile de producţie, angajatorii sunt prudenţi şi încearcă să-şi conserve ceea ce au, fără să mai aducă nimic suplimentar", a precizat Ionel Tociu.

AJOFM Buzău nu renunţă, în schimb, la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţii promoţiei 2026, eveniment la care vor fi aşteptaţi toţi cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

"În afară de cursurile de formare profesională, bursa este una dintre cele mai bune măsuri active pe care Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei Muncă le promovează. O persoană poate într-un interval de timp să îşi susţină competenţele pentru a putea găsi un loc de muncă. Este şi pentru angajatori o oportunitate foarte mare, pentru că atunci găsesc forţa de muncă de care au nevoie", a conchis directorul AJOFM.

La nivelul judeţului Buzău, rata şomajului în luna aprilie este de aproximativ 4%, cu 5.400 de persoane aflate într-o formă de evidenţă şi plată, dintre care în jur de 1.200 sunt şomeri indemnizaţi.