În Marea Britanie, dar şi în Australia, se stă la cozi la benzinării. Asia este cu precădere vulnerabilă la şocurile prelungite ale preţurilor petrolului, din cauza dependenţei sale de energia importată. Filipine, de exemplu, caută modalităţi de a economisi energie, funcţionarilor publici ordonându-li-se să reducă utilizarea aerului condiţionat şi să-şi reducă deplasările.

Atacul americano-israelian asupra Iranului a provocat o creştere bruscă a preţului petrolului şi temeri privind aprovizionarea globală. În Europa, acest lucru a dus la scumpiri ale carburanţilor, iar în unele locuri la aglomeraţii la benzinării, pe fondul reacţiilor de panică ale consumatorilor şi al incertitudinii energetice.

În Regatul Unit, conflictul a provocat creşteri rapide ale preţurilor la carburanţi şi aglomeraţii la benzinării. Potrivit datelor citate de presa britanică, preţul mediu al benzinei a urcat la 1,35 de lire sterline pe litru (cca 1,58 euro), cel mai ridicat nivel din ultimul an. În paralel, cozi au fost observate la mai multe staţii de alimentare, după ce şoferii s-au grăbit să facă plinul de teamă că preţurile vor continua să crească. Autorităţile şi organizaţiile din domeniul transporturilor au îndemnat populaţia să evite achiziţiile de panică, avertizând că astfel de reacţii pot amplifica problemele de aprovizionare.

În Irlanda, analiştii din sectorul energetic au avertizat că preţul motorinei ar putea depăşi 2,5 euro pe litru dacă tensiunile din Orientul Mijlociu continuă. Autorităţile monitorizează piaţa combustibililor pentru a preveni eventuale creşteri speculative, mai ales că în unele locuri şoferii au început să alimenteze preventiv.

În Grecia, presa a relatat că preţurile la carburanţi au început să crească imediat după escaladarea conflictului, în special pe insule şi în zonele turistice, unde transportul combustibililor este mai costisitor. Asociaţiile de consumatori au avertizat că scumpirile ar putea continua dacă preţul petrolului rămâne ridicat.

În Italia, autorităţile au anunţat că monitorizează atent preţurile la benzinării, după ce mai multe organizaţii ale şoferilor au avertizat asupra riscului unor creşteri speculative ale preţurilor.

În Germania, unde preţul la benzină a depăşit pragul psihologic de 2 euro în unele benzinării, clubul auto ADAC a semnalat că preţurile la combustibili au început să crească la scurt timp după escaladarea conflictului, pe fondul scumpirii petrolului. Experţii avertizează că situaţia ar putea duce la noi creşteri la pompă în întreaga Europă.

În Spania, presa economică a relatat despre creşteri rapide ale cotaţiilor combustibililor, iar autorităţile au anunţat că vor supraveghea piaţa pentru a preveni eventuale abuzuri de preţ.

În Franţa, experţii din sectorul energetic au avertizat că tensiunile din Orientul Mijlociu ar putea duce la o nouă creştere a preţurilor la carburanţi, după ce piaţa petrolului a reacţionat imediat la escaladarea conflictului.

În Polonia, companiile petroliere au declarat că aprovizionarea rămâne stabilă, însă au avertizat că preţurile la combustibili pot creşte dacă piaţa petrolului continuă să fie afectată de tensiunile geopolitice.

RESTRICŢII LA CONSUMUL DE ENERGIE

Potrivit The Guardian, toate agenţiile guvernamentale naţionale din Filipine, universităţile şi colegiile de stat, precum şi sucursalele administraţiilor locale au primit instrucţiuni să reducă consumul de combustibil cu cel puţin 10% ca răspuns la criza din Orientul Mijlociu. Birourile guvernamentale au primit instrucţiuni să adopte un program de lucru flexibil şi să seteze aparatele de aer condiţionat la o temperatură de cel puţin 24 de grade.

Un purtător de cuvânt al palatului prezidenţial a declarat că se poate lua în considerare şi o săptămână de lucru de patru zile, mai ales dacă criza din Orientul Mijlociu se agravează, potrivit presei locale.

Filipine depinde de importuri pentru aproape toate necesităţile sale de petrol şi, la fel ca multe ţări din regiune, este deosebit de vulnerabilă la creşterile globale ale preţurilor. Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea exercita o presiune suplimentară asupra inflaţiei din ţară, care a atins în februarie un nivel maxim de 2,4% în ultimele 13 luni.

Şi alte ţări din Asia de Sud-Est introduc măsuri de economisire a energiei. În Thailanda, Ministerul Apărării a recomandat agenţiilor aflate sub controlul său să reducă utilizarea aerului condiţionat şi să utilizeze videoconferinţele pentru a evita deplasările inutile. Managerii ar trebui, de asemenea, să ia în considerare posibilitatea de a permite personalului să lucreze de acasă, în funcţie de atribuţiile lor, a afirmat ministerul.

În ţara vecină, Myanmar, conducătorii militari au interzis circulaţia pe drumuri a jumătate din vehiculele private, anunţând că, începând din acest weekend, plăcuţele cu numere pare vor putea circula numai în zilele pare, iar plăcuţele cu numere impare numai în zilele impare.

În ultima săptămână, au fost semnalate cozi la benzinării din Thailanda, Laos şi Myanmar.

Cozi la benzinării au fost raportate şi în mai multe oraşe din Australia, inclusiv la Perth, Melbourne şi Brisbane, după ce şoferii s-au grăbit să alimenteze de teamă că războiul din Orientul Mijlociu va provoca scumpiri şi probleme de aprovizionare cu combustibil”

Asia este vulnerabilă la şocurile prelungite ale preţurilor petrolului, din cauza dependenţei sale de energia importată, a scris Deepali Bhargava, director regional de cercetare pentru Asia-Pacific la banca ING, într-o analiză publicată săptămâna aceasta. „Cu excepţia Malayeziei şi Australiei, toate economiile majore înregistrează un deficit prelungit în comerţul cu petrol şi gaze, ceea ce le expune la riscul creşterii preţurilor globale”, a afirmat Bhargava.

Filipine sunt expuse unui risc mai mare de inflaţie, nu numai pentru că ţara depinde de Golful Persic pentru 90% din necesarul de petrol, ci şi pentru că subvenţiile pentru combustibil sunt mult mai limitate decât în ţări precum India şi Thailanda, a adăugat Bhargava. Preşedintele filipinez, Ferdinand Marcos, a declarat într-o conferinţă de presă săptămâna aceasta că guvernul ia în considerare subvenţii pentru combustibil pentru sectorul transporturilor, agricultori şi pescari.