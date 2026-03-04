Ministrul Energiei anunță că a cerut instituțiilor de control să verifice felul în care sunt stabilite tarifele la benzinării, iar Consiliul Concurenței deja monitorizează atent operatorii.

Corespondent PROTV: „După declanşarea războiului din Iran tensiunile de pe piaţa petrolului s-au intensificat, iar mulţi români s-au întrebat cum ne va afecta pe noi creşterea preţului şi în cât timp am putea vedea schimbări în benzinăriile din ţară. Pentru că sute de nave așteptau în strâmtoarea Ormuz, președintele american Donald Trump a publicat o declarație care a calmat parțial piețele. A anunțat, în primul rând, că vor fi oferite, la un preț rezonabil, asigurări pentru petroliere împotriva noului risc de război. Apoi, a spus că dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Ormuz, cât mai curând posibil. Să nu uităm că Iranul amenințase că va da foc oricui încearcă să treacă pe aici. Experții spun că militarii nu vor putea păzi imediat vasele şi că blocajele sunt în mare măsură și din cauza asigurărilor. Cu alte cuvinte, Trump a liniștit doar în mică măsură piețele”.

Prețul țițeiului a coborât ușor, sub 82 de dolari pe baril, dar tot rămâne cu 10 dolari peste cel de săptămâna trecută. Iar creșterea de până acum a început să se vadă în prețul benzinei și al motorinei de la noi. În benzinării, carburanții au avut un salt serios de preț pentru o zi singură zi - de până la 15 bani pe litru.

De exemplu, un litru de benzină în București costă între 8,10 lei și 8,18 lei, la marile benzinării, iar un litru de motorină între 8,14 lei și 8,49 lei.

Iată că evoluția prețurilor pe piețele internaționale încep să se simtă ușor-ușor şi la noi - deși sunt făcute achiziții din timp și avem inclusiv rezerve de carburanți, conform legii. Companiile din domeniu, atunci când calculează prețurile la pompă, iau în calcul cotațiile internaționale ale produselor petroliere, care s-au scumpit odată cu prețul țițeiului.

Motorina s-a scumpit în ultimele zile pe piețele internaționale cu până la 30%, iar benzina cu peste 15%.

Iar din prețul total de la pompă, aproape jumătate reprezintă prețul carburantului, restul taxe și transport.

Piața este urmărită însă de autorități. Consiliul Concurenței a anunțat că monitorizează cu maximă atenţie evoluțiile din sectorul distribuției de carburanți. „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat” - a declarat președintele Consiliului Concurenței - și a subliniat că vor fi sancţionaţi cei care încalcă legislația.