Peste 300 de posturi noi în creșe. Ministrul Daniel David: „Educaţia va intra în faza de stabilizare şi dezvoltare”

Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi în creșe, iar ministrul Educației, Daniel David, a declarat că salută această măsură, subliniind că, după perioada de presiune fiscal-bugetară, educația trebuie să intre într-o etapă de dezvoltare.

Ministrul Educaţiei a anunţat, sâmbătă, că în şedinţa de vineri a Guvernului a fost adoptat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social.

”Educaţia timpurie este o componentă esenţială a educaţiei, locul în care se formează premisele (prerechizitele) pentru cele opt competenţe-cheie, care vor fi formate, dezvoltate şi orientate spre specializare la celelalte niveluri educaţionale. De aceea, în zona educaţiei timpurii, focalizarea mea ca ministru a fost pe creşterea gradului de includere a copiilor în sistem, unde, pe lângă construirea infrastructurii necesare (ex.: prin PNRR sau prin alte programe naţionale), vectorul principal este formarea şi dezvoltarea resursei umane”, a declarat Daniel David.

El a menţionat că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare.

”Faptul că, încă în condiţii de criză fiscal-bugetară, Guvernul României a deblocat aceste posturi, este un lucru care mă bucură şi care se adaugă altui demers similar din luna august - când s-au mai aprobat 422 de posturi -, confirmând viziunea mea că, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare”, a declarat ministrul Educaţiei.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













