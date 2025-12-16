Controverse pe tema noii programe școlare la Limba Română. Profesori din comisia de avizare, bănuiți de conflict de interese

16-12-2025 | 19:43
scoala

Scandalul legat de noua programă școlară, de la limba și literatura română, continuă. După valul de critici din spațiul public, ministrul Daniel David a anunțat că extinde cu încă o săptămână perioada de dezbateri.

Între timp, au apărut informații potrivit cărora mai mulți profesori implicați în elaborarea programei ar fi și membri în comisia care urma să o avizeze, ceea ce ridică semne de întrebare privind un posibil conflict de interese.

Conform noii programe pentru clasa a 9-a, aceasta este lecția care îi introduce pe copii în fascinanta lume a literaturii române. Al doilea capitol vorbește despre Perioada Veche și primul nostru poet: Mitropolitul Dosoftei. Au urmat cronicarii.

Elev: În 2025, într-o eră a inteligenței artificiale, rețele sociale, informații publice de peste tot, școala ar trebui să pregătească elevii pentru lumea în care trăiesc. Ar trebui să îi învețe cum să gândească critic un text online cu precădere, manipulare. Cum să argumenteze.

Dezbaterea, extinsă cu o săptămână

Noua programă este contestată de mulți profesori și scriitori care spun că nu va fi de ajutor și nici captivantă în condițiile unui număr ridicat de analfabeți funcțional.

Pe ultima sută de metri, ministrul educației a anunțat că extinde cu o săptămână perioada în care contestatarii pot să vină cu sugestii.

Daniel David, Ministrul Educației: Acesta este motivul de a căuta o variantă potrivită polarizărilor pe care le-am văzut în spațiul public. Asta i-am spus și coordonatoarei științifice, doamna Dularu, ca să facă o programă gândită în special pentru copii și profii de la clasă, dincolo de diverse dezbateri justificate dpdv filologic.

Doar că, doamna Oana Fotache Dubălaru, coordonatoarea grupului de lucru care a elaborat programa, este și președinta comisiei naționale de specialitate care urmează să o avizeze.

De altfel, profesorul universitar Radu Vancu a făcut publică lista cu cei 25 de membri ai comisiei de avizare a programei, iar 15 dintre aceștia sunt și membri ai grupului de elaborare.

Radu Vancu, scriitor, prof. univ. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu: Singura soluție a ministerului este să retragă programa, să dizolve comisia. Din punctul meu de vedere nu mai există nicio legitimitate a programei de limba și literatura română, de vreme ce s-a demonstrat că a fost obținută cu un viciu de procedură. De vreme ce profesorii din grupul de lucru au vorbit și au arătat lipsa totală de transparență impusă de la centru, spun ei, pentru această programă.

O practică veche în minister, recunoaște chiar Daniel David.

Daniel David, Ministrul Educației: Ministerul întotdeauna a avut această practică, nu e nouă, pentru că avizul care se dă e un aviz consultativ. Sigur că ce voi încerca să fac pentru viitor e să reglementez acest lucru.

Corespondent Știrile PROTV: Președinta comisiei de avizare și cea care conduce și grupul de lucru pentru modificarea programei nu și-a arătat disponibilitatea de a oferi detalii despre elaborarea acestei programe, motivând, citez: <În perioada aceasta mă concentrez pe analiza în cadrul grupului de lucru a feedbackului primit asupra proiectelor de programă pentru liceu>.

Istoric: Nu este exclus ca România și alte țări europene să aleagă calea autoritarismului. “N-aveți cum să scăpați cu totul"

scoala, ministrul educației

