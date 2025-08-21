Ministrul Educaţiei, criticat după ce a îndemnat studenţii să-şi caute job-uri part-time: „Nu poți trăi decent”

Stiri actuale
21-08-2025 | 08:51
Studenți
Getty Images

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu, vicepreşedinte al formaţiunii, afirmă, miercuri, că studenţi care sunt obligaţi să muncească ar trebui să fie excepţia, nu regula.

autor
Anca Ungureanu

Din păcate, foarte mulţi trebuie să muncească pe durata studiilor, deşi astfel nu se vor putea pregăti corespunzător. În plus, afirmă parlamentarul, ”dacă vii din afara marilor centre universitare şi nu ai o familie care să te susţină financiar, nu te poţi descurca doar cu bursa”.

”Faptul că un student îşi ia un job part-time ar trebui să fie o excepţie, nu regula. Regula ar trebui să fie un sistem educaţional care oferă şanse egale, care încurajează studiul serios şi educaţia de calitate”, a scris, miercuri, pe Facebook, senatoarea PSD Victoria Stoiciu, vicepreşedinte al formaţiunii.

Aceasta afirmă că nu este deloc convinsă de ”exemplele cu studenţi care «reuşesc spectaculos» să lucreze part-time şi, în acelaşi timp, să aibă note excelente”.

”Realitatea e alta: şi fără reforma lui David, existau deja mulţi studenţi obligaţi să lucreze part-time. Ştiţi de ce? Pentru că, dacă vii din afara marilor centre universitare şi nu ai o familie care să te susţină financiar, nu te poţi descurca doar cu bursa. La fel cum nu poţi trăi decent doar dintr-un part-time, când viaţa în Bucureşti sau Cluj este obscen de scumpă”, a mai transmis parlamentarul social-democrat.

Citește și
proteste studenti
Studenţii anunță că vor continua protestele după discuția cu ministrul Educației. „Ne simţim împinşi de circumstanţe”

Stoiciu crede că, dacă vrem cu adevărat educaţie de calitate, ”trebuie să înţelegem că investiţia în burse şi în sprijin pentru studenţi este o investiţie în viitor, nu o cheltuială”.

”Altfel, vom obţine o economie bugetară de moment, dar vom pierde mii de tineri inteligenţi şi talentaţi, care nu primesc acea mână de ajutor atunci când au cea mai mare nevoie. Şi spun asta din propria experienţă: fără bursa oferită de statul român, nu aş fi putut face niciodată o facultate. Pur şi simplu ai mei erau prea săraci. Atât de simplu. Şi de trist”, a mai transmis vicepreşedintele PSD.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, s-a întâlnit, marţi, cu studenţii, cu ocazia Forumului Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), organizat la Timişoara.

În secţiunea de dezbateri, vorbind despre reducerea buselor studenţilor, ministrul a afirmat: ”Nu vreau să vă supăr, dar cumva poate că m-aş gândi să îmi iau un job part-time”.

Studenţii, care protestează de mai multe zile, reclamă:

-reducerea de 90% la transportul feroviar a studenţilor, limitată doar pe distanţa dintre domiciliu şi centrul universitar în care studiază, începând cu 1 ianuarie 2025 şi prelungită până la finalul anului 2026;

-tăierea fondului de burse de la 1 august 2025, modificarea valorii costului standard alocat pentru constituirea fondului, de la raportarea la salariul minim brut la cel net;

-modificarea perioadei de alocare a fondului de burse şi respectiv de acordare a burselor către studenţi;

-eliminarea posibilităţii studenţilor de pe locuri cu taxă de a beneficia de burse;

-eliminarea posibilităţii de cumulare a burselor pentru românii de pretutindeni cu burse de performanţă sau speciale.

Nunțile și botezurile, în vizorul ANAF. Organizatorii trebuie să raporteze inclusiv numărul invitaților și prețul meniului

Sursa: News.ro

Etichete: burse, studenti,

Dată publicare: 21-08-2025 08:51

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Stiri Educatie
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe pe 8 septembrie, din cauza protestelor anunțate de angajații din sistem, nemulțumiți de situația actuală și hotărâți să continue acțiunile.

Studenţii anunță că vor continua protestele după discuția cu ministrul Educației. „Ne simţim împinşi de circumstanţe”
Stiri Educatie
Studenţii anunță că vor continua protestele după discuția cu ministrul Educației. „Ne simţim împinşi de circumstanţe”

Studenţii anunţă că vor continua protestele, după ce marți au discutat cu ministrul Educației, Daniel David despre nemulțumirile lor privind bursele.

Soluția ministrului Educației pentru studenții nemulțumiți de reducerea burselor: Puteți găsi o slujbă cu jumătate de normă
Stiri Educatie
Soluția ministrului Educației pentru studenții nemulțumiți de reducerea burselor: Puteți găsi o slujbă cu jumătate de normă

Ministrul Educației Daniel David s-a întâlnit cu studenții din Timișoara care protestau de două zile nemulțumiți de schimbările care îi vizează.

Recomandări
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun
Stiri Educatie
Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe pe 8 septembrie, din cauza protestelor anunțate de angajații din sistem, nemulțumiți de situația actuală și hotărâți să continue acțiunile.

Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect
Stiri Politice
Pensia nu va mai putea fi cumulată cu salariul la stat. Angajații vor putea lucra până la 70 de ani, dar fără pensie. Proiect

Guvernul va interzice transferurile și detașările funcționarilor publici, metoda prin care până acum erau protejați unii angajați atunci când posturile lor erau în pericol.

Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să pronunţe astăzi sentinţa definitivă în dosarul lui Vlad Pascu
Stiri Justitie
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să pronunţe astăzi sentinţa definitivă în dosarul lui Vlad Pascu

Curtea de Apel Constanţa ar urma să pronunţe, joi, sentinţa definitivă în dosarul în care Vlad Pascu, şoferul drogat care în 2023 a accidentat mortal doi tineri în localitatea 2 Mai, a primit în primă instanţă o condamnare de 10 ani de închisoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 20 August 2025

46:09

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12