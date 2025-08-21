Răspunsul dat de ministrul Educației, după ce a fost întrebat dacă școala va începe pe 8 septembrie: Foarte greu să vă spun

21-08-2025 | 08:21
daniel david

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că nu poate spune sigur dacă școala va începe pe 8 septembrie, din cauza protestelor anunțate de angajații din sistem, nemulțumiți de situația actuală și hotărâți să continue acțiunile.

Mihaela Ivăncică

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat miercuri seară dacă va începe sau nu şcoala la timp.

Foarte greu să vă spun, sincer şi direct spus, dar mesajul meu a fost, pentru oamenii din sistem, că aceste măsuri sunt măsuri de criză, nu de reformă. Nu ne plac, nici eu nu mi le doresc, vă daţi seama că n-aş fi vrut ca ministru să fiu eu ministrul austerităţii şi cel care trebuie să le implementez”, a răspuns ministrul Educaţiei.

Soluții propuse de ministru

Acesta a precizat că a cerut oamenilor din sistem să înceapă şcoala şi să găsească pe parcurs soluţii la toate problemele, inclusiv pe baza proiecţiilor bugetare pentru anul viitor.

”Hai să începem şcoala, hai să construim pe această supărare nişte proiecţii raţionale pe termen mediu şi lung, să vedem ce buget putem avea anul viitor, să vedem ce alte modificări putem să aducem, care să ne ajute şi când măsurile fiscal-bugetare îşi vor arăta efectele şi ne stabilizăm, să nu uităm că foarte multe din aceste măsuri sunt măsuri cu caracter temporar”, a mai declarat ministrul.

Studenti
Soluția ministrului Educației pentru studenții nemulțumiți de reducerea burselor: Puteți găsi o slujbă cu jumătate de normă

Măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern au nemulţumit salariaţii din Educaţie, aceştia organizând constant proteste şi ameninţând inclusiv cu greva generală.

Întâlnirea dintre sindicaliști și premier

Sindicaliştii s-au întâlnit, în 11 iunie, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus.

În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.

”Măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei”, a afirmat, în cadrul întâlnirii, Ilie Bolojan.

Anul şcolar debutează la 1 septembrie, cursurile elevilor urmând a începe în 8 septembrie. 

Sursa: News.ro

