Ministrul Dezvoltării: „Anul acesta nu se vor încheia noi contracte pe programul Anghel Saligny şi la CNI”

14-08-2025 | 15:57
Cseke Attila
Inquam Photos / Pană Tudor

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunţat joi că în acest an nu se vor încheia noi contracte de execuţie de lucrări nici pe Programul "Anghel Saligny", nici prin Compania Naţională de Investiţii (CNI).

Ioana Andreescu

„În acest proiect de ordonanţă de urgenţă, elaborat de colegii de la MIPE, sunt două măsuri despre care vreau să vă informez şi am informat şi autorităţile locale la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul prim-ministru Bolojan astăzi cu Asociaţia Comunelor, şi anume cele legate de investiţiile la programul „Anghel Saligny” şi Compania Naţională de Investiţii.

La „Anghel Saligny”, unde totalul programului este de 66 de miliarde de lei şi aprobate sunt 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375, în valoare de 52 de miliarde de lei.

Deci astăzi vorbim de 52 de miliarde de lei, care sunt contractate pe bugetul de stat pe 'Anghel Saligny' şi 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii care nu sunt astăzi încă contractate. Anul acesta, până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte, pentru a putea asigura finanţarea în principal prioritar pe investiţiile de pe PNRR", a declarat Cseke Attila, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ministrul a precizat că autorităţile vor elabora în toamnă un sistem care să asigure predictibilitate pentru proiectele din cadrul programului "Anghel Saligny".

„Pentru anul viitor, respectiv în toamna acestui an, vom lucra la un sistem care să dea o predictibilitate precisă, completă, tuturor unităţilor administrativ-teritoriale care au investiţii pe 'Anghel Saligny', ceea ce va însemna următorul lucru: în 2026, în 2027 şi în 2028, fiecare UAT va cunoaşte exact, pe investiţia propriu-zisă, câţi bani sunt alocaţi de la bugetul de stat şi când se poate finaliza investiţia respectivă. Înseamnă predictibilitate pentru primărie, ca beneficiar, înseamnă predictibilitate pentru antreprenorul care execută lucrarea", a declarat Cseke Attila.

În ceea ce priveşte Compania Naţională de Investiţii, ministrul a subliniat că nu se vor încheia noi contracte de lucrări şi nu se vor aproba noi indicatori tehnico-economici până la finalul anului.

„La CNI sunt în derulare 1.217 contracte, atâtea obiective de investiţie are CNI-ul în derulare, cu şantier deschis, şi aici s-au făcut prioritizările necesare în ultimele 3 luni, astfel încât să încercăm să reuşim să avem finanţarea necesară pentru a continua investiţiile care sunt cu grad de execuţie ridicat, adică cele de peste 50%. Obiectivul Guvernului şi al Ministerului Dezvoltării este acela de a susţine financiar investiţiile care sunt aproape de finalizare şi care pot fi finalizate anul acesta, să degrevăm din bugetul pe anii următori, în principal 2026", a precizat Cseke Attila.

Cseke Attila: Finanțarea proiectelor din PNRR nu se oprește decât în cazul în care nu s-a început investiția

Finanțarea proiectelor din PNRR va continua pentru cele în curs de derulare și nu va fi oprită decât în cazul în care nu s-a început investiția, unde nu s-a decontat niciun euro pe partea de construcții, a explicat, joi, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

LIVE | Drita - FCSB, în Europa League. „Roș-albaștrii” joacă, AZI, meciul calificării. Duelul, transmis pe VOYO, de la ora 21

Sursa: Agerpres

Etichete: PNRR, ministrul dezvoltarii, contracte, Attila Cseke,

Dată publicare: 14-08-2025 15:57

