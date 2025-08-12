Microbuze electrice școlare cumpărate prin PNRR, la preț dublu. Ministrul Investiţiilor a mobilizat Corpul de Control

Stiri actuale
12-08-2025 | 10:58
microbuze electrice scolare pnrr
Facebook/aveurominibus

Ministrul Investiţiilor anunţă că va trimite Corpul de Control pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze electrice pentru elevi prin PNRR.

autor
Stirileprotv

Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, anunţă că va trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica modul în care s-a realizat achiziţia de microbuze şcolare electrice prin PNRR, după apariţia unor informaţii că în unele judeţe aceasta s-ar fi făcut la un preţ dublu.

Dragoş Pîslaru a scris marţi pe Facebook că nu se poate vorbi despre modernizarea României şi investiţii pentru viitorul copiilor dacă ”banii europeni sunt folosiţi incorect sau chiar furaţi”.

El adaugă că a citit cu ”profundă indignare” informaţiile apărute în presă despre posibile preţuri supraevaluate la microbuzele şcolare electrice finanţate prin PNRR şi că va trimite Corpul de Control pentru a demara o anchetă în acest caz.

”Voi trimite Corpul de Control al ministrului pentru a verifica în detaliu cum au fost realizate aceste achiziţii: procedurile, preţurile plătite, criteriile tehnice şi modul în care au fost respectate regulile de utilizare a fondurilor europene. Voi solicita clarificări imediate autorităţilor implicate, iar dacă vor fi constatate nereguli, acestea vor fi urmate de corecţii financiare şi, acolo unde este cazul, sesizarea Parchetului European condus de Laura Codruţa Kövesi, organismul independent responsabil de investigarea, urmărirea penală şi trimiterea în judecată a autorilor infracţiunilor împotriva bugetului UE”, a precizat ministrul Dragoş Pîslaru, potrivit News.ro.

Citește și
REPER, europarlamentare
LISTA Partidului REPER la alegerile europarlamentare 2024 este deschisă de Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru

El a mai spus că fondurile europene sunt un bun public şi fiecare euro trebuie să fie cheltuit corect, transparent şi în interesul oamenilor.

”Nu voi tolera niciun abuz”, a adăugat ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru.

Publicaţia Reporter de Iaşi a scris, luni, că o firmă din Prahova a obţinut peste 50 la sută din contractele de livrare microbuze şcolare electrice la nivel naţional.

La secţiunea ”anunţuri de atribuire” din sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP), Aveuro Internaţional figurează cu cel puţin 35 de contracte în valoare de peste 135 de milioane de euro, susţin jurnaliştii.

”Capacul este uriaş: Aveuro a luat microbuze, în special Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind de sub 100.000 de euro/maşină. Şi apoi le-a dat în judeţe, unele preţuri fiind mai mult decât duble. Spre exemplu, la Iaşi a adus 26 de microbuze la un preţ per exemplar de 202.800 euro fără TVA. Recordul e la Olt: 262.000 euro/maşină. Acelaşi microbuz pe care Aveuro l-a adus la Iaşi cu 1.014.000 lei a costat la Braşov doar 743.000 lei. Cu preţul adjudecat la Braşov, judeţul Iaşi ar fi cumpărat 35 de microbuze şcolare electrice faţă de doar 26 cât a luat, în condiţiile în care furnizor a fost aceeaşi firmă, Aveuro Internaţional. Deci, Iaşiul e pe gaură cu nouă microbuze. În euro, asta înseamnă că fiecare microbuz de la Iaşi a fost cu 54.000 euro mai scump decât la Braşov”, se arată în ancheta Reporter de Iaşi.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, luni, că proiectul achiziţionării microbuzelor electrice a fost finanţat prin PNRR şi că a fost realizat în mod transparent.

Costel Alexe a mai precizat că ”preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi nu intervine în procedurile de achiziţie publică, care sunt organizate exclusiv de specialiştii din aparatul de specialitate al instituţiei, în baza legislaţiei în vigoare şi a ghidurilor specifice finanţărilor din fonduri europene, în acest caz PNRR”.

Sursa: News.ro

Etichete: PNRR, Corpul de Control, microbuze, Dragos Pislaru,

Dată publicare: 12-08-2025 10:55

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
NEWS ALERT Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Citește și...
Dragoș Pîslaru, după ce România a finalizat renegocierea PNRR: „Nu se pierd bani din componenta nerambursabilă”
Stiri Politice
Dragoș Pîslaru, după ce România a finalizat renegocierea PNRR: „Nu se pierd bani din componenta nerambursabilă”

România a finalizat procesul de renegociere cu Comisia Europeană privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, anunţă ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

LISTA Partidului REPER la alegerile europarlamentare 2024 este deschisă de Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru
Alegeri europarlamentare 2024
LISTA Partidului REPER la alegerile europarlamentare 2024 este deschisă de Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru

Partidul REPER a anunțat că a strâns cele 200.000 de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central, în vederea participării la alegerile europarlamentare din 2024.

Surse News.ro: Dacian Cioloş ar putea deschide lista REPER la europarlamentare. Tensiuni între D. Pîslaru și R. Strugariu
Stiri Politice
Surse News.ro: Dacian Cioloş ar putea deschide lista REPER la europarlamentare. Tensiuni între D. Pîslaru și R. Strugariu

Fostul premier Dacian Cioloş ar putea deschide lista REPER la alegerile europarlamentare din iunie, susţin surse politice pentru News.ro. 

Recomandări
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”
Stiri Economice
Guvernatorul Mugur Isărescu crede că România poate evita recesiunea cu ajutorul PNRR: ”E prognoza mea, pe bază de nasometru”

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu susține că România nu se află în prezent în recesiune economică, chiar dacă țara noastră se confruntă cu un deficit bugetar major și o scădere masivă a economiei.

Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria
Stiri externe
Mesajul UE către Trump, înaintea întâlnirii cu Putin. Declarația semnată de liderii statelor membre, dar nu și de Ungaria

Ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a-şi decide viitorul şi o soluţie diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale ale Europei şi ale Ucrainei, indică o declaraţie semnată de liderii statelor membre ale UE cu excepţia Ungariei.

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
Stiri Economice
Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert

Analistul economic Adrian Codîrlaşu atrage atenția că reforma pensiilor private propusă de ASF „uită” că retragerea sumelor din Pilonul II este legată de impozitul pe care statul îl percepe, și că aceste fonduri finanțează activitatea statului.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 12 August 2025

03:30:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12