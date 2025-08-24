Ionuţ Moşteanu, de Ziua Drapelului în Ucraina: „România rămâne ferm alături de Ucraina. Nu vom ceda propagandei Moscovei”

Stiri actuale
24-08-2025 | 17:09
Ionuţ Moşteanu
Facebook

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România rămâne ferm de partea Ucranei şi că ţara noastră nu va ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dintre partidele aliniate Moscovei.

autor
Sabrina Saghin

Moşteanu a fost prezent, duminică, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a Ucrainei.

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina îşi sărbătoreşte independenţa, gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acest război nedrept, declanşat de Rusia lui Putin. Civili nevinovaţi, familii distruse, copii rămaşi fără părinţi - victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor”, a declarat Ionuţ Moşteanu pe pagina sa de Facebook.

Ionuţ Moşteanu Ionuţ Moşteanu
Ionuţ Moşteanu Ionuţ Moşteanu
Ionuţ Moşteanu Ionuţ Moşteanu
Ionuţ Moşteanu Ionuţ Moşteanu
Ionuţ Moşteanu Ionuţ Moşteanu
Ionuţ Moşteanu Ionuţ Moşteanu

El a mai transmis că fiecare zi de rezistenţă ucraieană înseamnă mai multă siguranţă pentru România.

Citește și
Ionuţ Moşteanu
Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”

„Poporul ucrainean merită toată admiraţia şi sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci şi securitatea Europei. Fiecare zi de rezistenţă ucraineană înseamnă mai multă siguranţă pentru România şi pentru toţi aliaţii noştri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a mai declarat ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu s-a aflat la Kiev unde a participat la manifestările dedicate Zilei Independenţei Ucrainei.

Sursa: News.ro

Etichete: Ucraina, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 24-08-2025 17:09

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Moșteanu: Vârsta de pensionare la 65 de ani e normală. Poți contribui în sistemele militare şi după 50 de ani
Stiri actuale
Moșteanu: Vârsta de pensionare la 65 de ani e normală. Poți contribui în sistemele militare şi după 50 de ani

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că pensionarea la 65 de ani este normală și că pensiile militare ar trebui să reflecte întreaga contribuție, nu doar ultimele salarii.

Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”
Stiri actuale
Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a criticat-o pe şefa CSM, Elena Costache, după ce a declarat că o pensie de 11.000 de lei este „mică”.

 

Moșteanu, despre reduceri de personal în MApN: Bugetul ministerului este o obligaţie pe care o avem faţă de NATO
Stiri Politice
Moșteanu, despre reduceri de personal în MApN: Bugetul ministerului este o obligaţie pe care o avem faţă de NATO

Bugetul MApN este agreat cu NATO, iar prioritatea rămâne continuarea programelor de înzestrare și menținerea moralului trupelor, a declarat ministrul Ionuț Moșteanu.

Recomandări
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului
Stiri externe
Surpriză în Ucraina. Pe cine ar alege ucrainenii președinte la următorul scrutin prezidențial. Câștigătorul sondajului

În timp ce Kremlinul își dorește un aliat în fruntea Kievului, un nou sondaj realizat în Ucraina a arătat că președintele Volodimir Zelenski ar obține cel mai mare număr de voturi la următoarele alegeri prezidențiale.

Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ
Stiri actuale
Avertizare ANM emisă pentru 15 județe din România. Pentru ce este prevăzut noul Cod galben. HARTĂ

Cincisprezece judeţe se află duminică sub atenţionare Cod galben de vânt, rafalele putând ajunge în unele zone și la 80 de km/h, anunţă meteorologii.

Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește
Stiri externe
Marea Britanie fierbe. Manifestații împotriva azilanților și contra manifestații cu bătăi oprite de poliție. Ce se pregătește

Mișcările sociale anti-imigrație se întețesc în Marea Britanie, degenerând în unele cazuri în confruntări dure cu poliția. Proteste în fața centrelor de azil sunt peste tot în Anglia.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 24 August 2025

02:20:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12