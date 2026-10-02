Fosta campioană de tenis subliniază într-o postare pe Instagram că a fost luată prin surprindere de criza companiei, că nu a avut vreo implicare în deciziile operaționale sau financiare ale acesteia și că, până în prezent, nu a beneficiat de niciun câștig material în urma parteneriatului.

„Am fost luată prin surprindere”

Halep mărturisește că a aflat despre problemele companiei din spațiul public și că a preferat să nu reacționeze impulsiv, ci să se informeze temeinic înainte de orice declarație.

„În ultimele zile am aflat, la rândul meu, din informațiile apărute în spațiul public despre situația prin care trece Anima Wings. Am așteptat înainte de a avea o poziție publică pentru a înțelege cât mai bine situația și pentru a avea toate clarificările necesare, inclusiv din punct de vedere juridic. Nu mi-am dorit să fac declarații înainte de a ști exact care este situația și care sunt pașii pe care îi pot face", a transmis Simona Halep.

Fosta număr unu mondial recunoaște că a crezut în proiectul companiei, tocmai pentru că se prezenta ca o inițiativă autohtonă. „Și eu am fost luată prin surprindere de ceea ce s-a întâmplat. Am intrat în acest parteneriat cu bună-credință, pe baza informațiilor și a contextului care mi-au fost prezentate la momentul respectiv și pentru că am crezut în potențialul acestui proiect românesc", a explicat ea.

Delimitare totală de managementul companiei

Halep a ținut să traseze o linie clară între rolul său de imagine și conducerea efectivă a companiei, respingând orice asociere cu deciziile care au dus la situația actuală.

„Nu am avut și nu am niciun rol în managementul companiei sau în deciziile sale comerciale, financiare sau operaționale", a afirmat răspicat sportiva.

Mai mult, ea a dezvăluit un detaliu important: colaborarea nu i-a adus niciun venit. „Pentru mine, șocul este cu atât mai mare cu cât acest parteneriat, pe care îl vedeam ca pe unul de lungă durată, ajunge să se încheie atât de brusc. Țin să precizez și faptul că până în acest moment eu nu am beneficiat din punct de vedere financiar în urma acestui parteneriat", a adăugat Halep.

Fosta tenismenă și-a exprimat regretul față de miile de călători afectați de suspendarea zborurilor și a cerut companiei să trateze situația cu maximă responsabilitate.

„Am decis să reziliez contractul de imagine cu AnimaWings. Este o situație neplăcută pentru toate părțile implicate și, mai ales, îmi pare rău pentru pasagerii care trec acum prin această situație. Cred că prioritatea companiei trebuie să fie găsirea cât mai rapidă a unor soluții pentru oamenii afectați și oferirea unor explicații clare", a transmis ea.

„Vreau să vă asigur că îmi aleg parteneriatele cu foarte multă grijă și nu îmi asociez numele cu branduri în care nu cred. Din păcate, uneori lucrurile se pot schimba foarte repede și în moduri pe care nu le poți anticipa, chiar și atunci când iei o decizie cu cele mai bune intenții. Regret situația în care s-a ajuns și sper ca lucrurile să fie clarificate cât mai repede" a încheiat sportiva.

AnimaWings, zboruri suspendate și insolvență

Reacția Simonei Halep vine în contextul în care AnimaWings a anunțat miercuri seară inițierea procedurii de reorganizare judiciară, invocând probleme tehnice repetate ale flotei, creșterea costurilor cu petrolul și un context economic dificil. Compania a suspendat temporar toate zborurile și a precizat că va continua să opereze, în format adaptat, cu doar două aeronave Airbus A320.

„Zborurile sunt suspendate temporar până la reorganizarea planurilor de zbor. Prioritatea noastră în acest moment este informarea pasagerilor şi minimizarea impactului asupra acestora”, au transmis joi reprezentanţii companiei.

Conducerea AnimaWings a explicat faptul că structura financiară a companiei a ajuns să fie „temporar blocată” din cauza unui cumul de factori. Principalul declanșator l-au reprezentat „problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei”, care au scos aeronavele din uz și au generat întârzieri și anulări în lanț, afectând grav activitatea operațională și comercială.

La aceste probleme interne s-au adăugat presiunile macroeconomice. „Reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită şi creşterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial” au împins compania să ceară protecția legală. Prin reorganizarea judiciară, AnimaWings speră să obțină răgazul necesar pentru a-și restructura obligațiile și a continua să existe.