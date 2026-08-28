Oltenii vor juca în faza ligii cu FC Copenhaga, Getafe și echipa albaneză Egnatia, pe teren propriu, și vor înfrunta în deplasare Brighton, Kairat Almaty (Kazahstan) și Inter Escaldes (Andorra), potrivit News.ro.

Meciurile din grupă vor începe la 15 octombrie. UEFA va anunța programul complet cel târziu duminică.

Universitatea Craiova a fost învinsă dramatic de Ararat-Armenia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Republican ''Vazghen Sargsian'' din Erevan, în manşa secundă a play-off-ului Europa League la fotbal, astfel că va juca în Conference League.

Desfășurarea meciului

Universitatea Craiova a fost învinsă de Ararat-Armenia, 0-1, în manșa secundă a play-off-ului Europa League. Oltenii au cedat cu 1-2 la general și își vor continua parcursul european în grupa unică a Conference League.

Ararat-Armenia a primit un penalty pentru un presupus fault al lui Mora la Balanta (90+3), dar portarul Laurenţiu Popescu a apărat şutul lui Sandro Lima (90+5). Arbitrul lituanian a decis ca lovitura de pedeapsă să se repete, după ce Romanciuk intrase în careu înainte de execuţia lui Lima şi a respins mingea apărată de Popescu. Acelaşi Lima a executat (90+8), Popescu a apărat din nou, dar a respins în faţă şi brazilianul a reluat în plasă.

Universitatea a dominat jocul, şi-a creat multe ocazii de gol, dar a fost lipsită de un pic de inspiraţie şi de noroc în acest meci.

Al Hamlawi a avut prima ocazie a Universităţii, cu un şut din unghi, respins de portarul Joao Bravim. Cicâldău a fost aproape să îl surprindă pe portarul brazilian cu o centrare cu efect, dar goalkeeper-ul a respins de sub transversală.

Baiaram (27) a fost şi el periculos, dar şutul său a fost respins de portarul gazdelor.

În min. 30, Baiaram a luftat de la circa 11 metri, iar apoi Bancu a reluat peste poartă.

După pauză, Screciu a avut o şansă bună, cu un şut de la 25 de metri, dar Bravim a respins de la colţ (47).

Baiaram a tras cu efect (52), dar acelaşi Bravim s-a remarcat.

Al Hamlawi (62) şi Mora (69) au şutat periculos, dar imprecis, din marginea careului.

Teles a fost blocat in extremis de portarul brazilian, după o combinaţie cu Nsimba (82). Mora a ratat şi el (84), cu un şut de la circa 12 metri.

Gazdele au împins jocul în ultimele minute şi au reuşit să obţină penalty-ul din careu s-au calificat în faza principală a Europa League, o premieră pentru o formaţia din Armenia.

Universitatea va juca pentru al doilea an la rând în faza principală a Conference League, iar vineri îşi va afla adversarele în urma tragerii la sorţi de la Monte Carlo (14:00).

Partida a fost transmisă LIVE pe VOYO Sport 1.