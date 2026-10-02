Mai multe studii și experimente dovedesc acest lucru, inclusiv faptul că și un zâmbet forțat ne face să ne simțim mai bine.

Un gest mic, o îmbrățișare sau o vorbă bună de la cineva drag ne pot ajuta să ne simțim mai bine întreaga zi. Cercetările arată că atunci când zâmbim, expresia feței îi transmite creierului un semnal pozitiv și poate contribui la o stare de bine.

Băiat: „Se întâmplă să am o zi proastă, să văd ceva pe net, să văd pe cineva și să mi se schimbe toată ziua.”

Fată: „Cred că zâmbetul este marca personalității a cuiva. E foarte important să zâmbim mereu.”

Fată: „Uneori se încurajează prea mult postura asta în care suntem prea serioși. Important e să râdem și să ne simțim bine.”

Cercetători psihologi din SUA au făcut un studiu în care au împărțit participanții în două grupuri. Toți au primit o sarcină stresantă pe care unii au rezolvat-o cu o expresie a feței neutră, iar alții au zâmbit, natural sau forțat, folosind niște bețișoare ținute între dinți.

După încheierea activității, pulsul celor care zâmbeau a revenit mai repede spre valorile normale. Efectul a fost observat chiar și la participanții care nu știau că expresia lor fusese modificată.

Prof. univ. doctor Florinda Golu - prodecan la Facultatea de Psihologie din București: „Asociat cu o stare de bine, de bună dispoziție să diminueze stresul cotidian cu care ne confruntăm toți sau să reducă întregul spectru al îngrijorărilor cu care ne confruntăm chiar se recomandă practicarea terapiei prin râs prin care se ajunge la acest rezultat benefic de reducere a stresului și a anxietății.”

Corespondent PROTV: „Dacă ne uităm în oglindă atunci când zâmbim, observăm imediat că ni se schimbă întreaga expresie a feței. Ochii, obrajii, chiar și felul în care îi percepem pe cei din jur. Când zâmbim unei persoane, transmitem că suntem deschiși și prietenoși, iar șansele să primim, la rândul nostru, un răspuns pozitiv sunt mai mari.”