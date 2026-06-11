Oficialii MS solicită creșterea coeficienților de salarizare pentru personalul medico-sanitar și auxiliar, majorarea tarifului orar pentru gărzi la 100% (față de 10% cât prevede proiectul actual) și introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici, bazată pe performanță, de până la 100% din salariul de bază.

Potrivit unui comunicat de presă remis News.ro, Ministerul Sănătății atrage atenția că personalul din Sănătate este poziționat în proiectul actual al legii sub alte categorii profesionale din sectorul public, deși activitatea sa implică un nivel ridicat de responsabilitate.

„Reforma salarizării din sănătate trebuie să țină cont de realitățile din spitale, de responsabilitatea uriașă purtată zilnic de personalul medical și de nevoia de a păstra profesioniștii în sistemul public”, precizează MS.

Gărzile, plătite corect: propunere de majorare de la 10% la 100%

Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și a activității din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și alte zile nelucrătoare. Ministerul Sănătății consideră că majorarea cu doar 10% a tarifului orar, prevăzută în proiectul aflat în consultare, nu reflectă în mod real nivelul de responsabilitate și sacrificiile personalului medical.

Astfel, MS propune:

- Majorarea cu 100% a tarifului orar pentru gărzile și activitatea din zilele de repaus săptămânal și sărbători legale

- Diferențierea remunerației în funcție de tipul gărzii: de urgență, de monitorizare și la domiciliu

„Ministerul Sănătății consideră că remunerarea adecvată a muncii desfășurate în condiții speciale reprezintă nu doar o măsură de echitate pentru profesioniștii din sănătate, ci și o investiție necesară pentru menținerea calității și continuității serviciilor medicale oferite pacienților”, explică oficialii MS.

Salarizare în funcție de performanță pentru medici

Un element de noutate major îl reprezintă propunerea privind introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici, bazată pe criterii de performanță măsurabile. Modelul propus prevede:

- Salariul de bază – element fix

- Componentă variabilă – de până la 100% din salariul de bază, în funcție de indicatori de performanță

- Implementare inițială – printr-un program pilot național de 24 de luni

- Garanții privind respectarea independenței profesionale și evitarea practicilor care ar putea afecta calitatea actului medical

Unitățile administrativ-teritoriale care au în rețea spitale vor putea contribui financiar la implementarea acestui program.

Reașezarea sporurilor și reducerea discrepanțelor

Ministerul Sănătății propune clarificarea și reașezarea sistemului de sporuri, astfel încât acesta să fie aplicat unitar și echitabil pentru toate categoriile de personal. În forma actuală, textul proiectului utilizează criterii diferite de acordare a sporurilor, ceea ce poate genera interpretări neunitare și dificultăți în aplicare.

Măsurile urmăresc reducerea discrepanțelor salariale și stimularea formării profesionale continue, într-un sistem care se confruntă de ani de zile cu deficit de personal și migrația specialiștilor.

Context: ambulanțierii protestează

Propunerile Ministerului Sănătății au fost făcute în contextul în care ambulanțierii au început joi un protest în fața ministerului, nemulțumiți de prevederile din proiectul noii legi a salarizării. Protestul urmează să continue la Ministerul Muncii.

Proiectul noii Legi a salarizării unitare în sectorul public, lansat în dezbatere publică de Ministerul Muncii, prevede o reformă structurală majoră a modului în care sunt remunerați cei peste 1,2 milioane de bugetari, având ca termen de aplicare integrală data de 1 ianuarie 2027. Salariile ar urma să fie stabilite pe baza unei grile cu 12 grade, iar valoarea de referință pentru 2027 a fost stabilită la 4.100 de lei.