Tânărul, pe nume Martin, a fost operat la Spitalul Universitar din Žilina, în cadrul secției de ortopedie pediatrică și spondilochirurgie. El suferea de boala Scheuermann, o afecțiune a coloanei vertebrale care determină curbarea excesivă a spatelui și poate provoca dureri și disconfort.
Medicii au decis corectarea deformării printr-o intervenție chirurgicală complexă, iar rezultatul a depășit așteptările inițiale. Prin îndreptarea coloanei, pacientul a câștigat în înălțime aproximativ cinci centimetri.
Operația a avut succes
Înainte de operație, Martin măsura 204 centimetri, iar după intervenția reușită a ajuns la 209 centimetri, conform tnlive.sk.
Reprezentanții spitalului au precizat că operația a fost realizată de o echipă coordonată de medicul primar Juraj Popluhár, cu sprijinul unor specialiști din mai multe domenii, inclusiv asistenți medicali și fizioterapeuți.
Unitatea medicală a subliniat că tratează frecvent pacienți din diverse regiuni ale Slovaciei, fiecare caz fiind abordat individual, în funcție de complexitate.