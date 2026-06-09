Tânărul, pe nume Martin, a fost operat la Spitalul Universitar din Žilina, în cadrul secției de ortopedie pediatrică și spondilochirurgie. El suferea de boala Scheuermann, o afecțiune a coloanei vertebrale care determină curbarea excesivă a spatelui și poate provoca dureri și disconfort.

Medicii au decis corectarea deformării printr-o intervenție chirurgicală complexă, iar rezultatul a depășit așteptările inițiale. Prin îndreptarea coloanei, pacientul a câștigat în înălțime aproximativ cinci centimetri.

Operația a avut succes

Înainte de operație, Martin măsura 204 centimetri, iar după intervenția reușită a ajuns la 209 centimetri, conform tnlive.sk.

Reprezentanții spitalului au precizat că operația a fost realizată de o echipă coordonată de medicul primar Juraj Popluhár, cu sprijinul unor specialiști din mai multe domenii, inclusiv asistenți medicali și fizioterapeuți.

Unitatea medicală a subliniat că tratează frecvent pacienți din diverse regiuni ale Slovaciei, fiecare caz fiind abordat individual, în funcție de complexitate.