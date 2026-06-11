”Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esenţială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiţiei este imposibilă”, spun protestatarii.

”Joi, 11 iunie 2026, între orele 10:00 şi 12:00, medicii legişti şi personalul din institutele şi serviciile de medicină legală din întreaga ţară suspendă, simbolic şi voluntar, activitatea medico-legală. Acest protest este un semnal de alarmă privind o realitate ignorată sistematic de decidenţi: probaţiunea medico-legală este indispensabilă actului de justiţie. Fără expertiza medico-legală, anchetele penale stagnează, procesele se amână, iar drepturile cetăţenilor - deopotrivă victime şi acuzaţi - sunt grav afectate. Prin subfinanţarea cronică şi excluderea sistemului medico-legal din priorităţile bugetare, decidenţii nu reduc cheltuieli administrative — blochează însuşi sistemul de justiţie. Medicina legală nu este o cheltuială administrativă marginală, ci o componentă esenţială a probatoriului fără de care înfăptuirea justiţiei este imposibilă”, transmit legiştii.

Medicii legiști reclamă subfinanțarea și excluderea din prioritățile bugetare

Reţeaua medico-legală îşi exprimă protestul faţă de: prevederile inechitabile şi profund defavorizante ale O.U.G. nr. 7/2026 (pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale), cu impact asupra sistemului medico-legal prin finanţarea şi salarizarea discriminatorii ale institutelor de medicină legală, atât faţă de celelalte specialităţi medicale, cât şi în cadrul reţelei.

Nemulțumiri față de OUG nr. 7/2026 și proiectul noii legi a salarizării

De asemenea, critică prevederile şi principiile cuprinse în proiectul noii legi-cadru a salarizării personalului plătit din fonduri publice, în măsura în care acestea nu reflectă specificul, riscurile, responsabilităţile, incompatibilităţile şi caracterul indispensabil al activităţii medico-legale; lipsa unei evaluări individualizate şi corecte a medicinei legale, ca specialitate aflată simultan la interfaţa dintre sistemul de sănătate, sistemul judiciar şi ordinea, faţă de abandonul instituţional şi lipsa oricărui răspuns la solicitările repetate adresate factorilor de decizie.

Presiune tot mai mare asupra personalului și scăderea veniturilor

Legiştii acuză subfinanţarea cronică a institutelor şi serviciilor de medicină legală; presiunea de a livra rezultate impecabile, în termene tot mai scurte, în absenţa resurselor necesare; scăderea marcată a veniturilor personalului.

Sindicaliștii cer dialog și avertizează asupra unor noi acțiuni de protest

”Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii deschiderea unui dialog real, corectarea de urgenţă a prevederilor discriminatorii din OUG nr. 7/2026 şi ale proiectului legii-cadru a salarizării şi asigurarea unei finanţări care să permită reţelei medico-legale să îşi îndeplinească rolul constituţional în slujba justiţiei şi a sistemului de sănătate. Continuarea ignorării acestor probleme va însemna, inevitabil, o degradare a calităţii şi a celerităţii actului de justiţie — în detrimentul tuturor cetăţenilor”, transmit sindicaliştii, subliniind că acest protest este un nou semnal de alarmă pentru factorii decidenţi şi avertizând că urmează şi acţiuni de contestare şi mijloace de presiune, ”fiind facil de anticipat care pot fi repercusiunile asupra actului de probaţiune judiciară şi asupra lumii medicale”.

Protestul se desfăşoară în incinta instituţiilor medico-legale. Pe toată durata acestuia, doar activitatea medico-legală ce reprezintă urgenţe medico-judiciare fiind asigurată în acest interval.