CNAI vrea să-i facă pe șoferii români să respecte limitele de viteză ”printr-o metodă prietenoasă”, cu pictograme amuzante

În situația în care aveți viteza legală, vă va întâmpina o pictogramă amuzantă. În caz contrar, veți observa un chip îmbufnat. Pe drumul național 67, la intrarea în localitatea Bunești, din județul Vâlcea, a apărut de câteva zile un radar.

Măsoară viteza mașinilor aflate în trafic, dar nu este folosit și pentru amenzi. Șoferii primesc doar o reacție, din partea panoului electronic aflat deasupra șoselei.

Tot aici șoseaua este vopsită în roșu, pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza. Asemenea radare vor fi amplasate în 145 de puncte din țară. Lista acestora a fost stabilită după numărul de accidente mortale, petrecute în perioada 2016-2020.

De pildă în Bărcănești, pe DN1, au fost 14 accidente, în Bragadiru și Râmnicu Vâlcea câte 13, iar în Afumați 12.