CNAI vrea să-i facă pe șoferii români să respecte limitele de viteză ”printr-o metodă prietenoasă”, cu pictograme amuzante

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
×
Publicitate

Vreți să întâlniți mai multe fețe zâmbitoare în această vară? Daca da, conduceți prudent! Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere instalează, în 145 de puncte din țară, radare cu afișaj electronic informativ.

autor
Natașa Paraschiv,  Ana Tudoran,  Silviu Paraschiv

În situația în care aveți viteza legală, vă va întâmpina o pictogramă amuzantă. În caz contrar, veți observa un chip îmbufnat. Pe drumul național 67, la intrarea în localitatea Bunești, din județul Vâlcea, a apărut de câteva zile un radar.

Măsoară viteza mașinilor aflate în trafic, dar nu este folosit și pentru amenzi. Șoferii primesc doar o reacție, din partea panoului electronic aflat deasupra șoselei.

Tot aici șoseaua este vopsită în roșu, pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza. Asemenea radare vor fi amplasate în 145 de puncte din țară. Lista acestora a fost stabilită după numărul de accidente mortale, petrecute în perioada 2016-2020.

De pildă în Bărcănești, pe DN1, au fost 14 accidente, în Bragadiru și Râmnicu Vâlcea câte 13, iar în Afumați 12.

Citește și
Fosta șefă a IPJ Maramureș, implicată într-un accident în Baia Mare. A intrat cu mașina pe contrasens

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: ”Printr-o metodă mai prietenoasă, încercam să-i determinăm pe conducătorii auto să respecte limitele de viteză, în special în localități."

Echipamentele sunt alimentate cu panouri fotovoltaice, iar pe timpul nopții amplasamentul lor va fi iluminat cu leduri. Investiția este finantată prin PNRR, cu circa 70 de milioane, și trebuie finalizată până la sfârștul lunii august. În schimb, implementarea sistemului e-sigur, care prevede amplasarea a 400 de camere radar de înaltă performanță, mai durează.

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: ”Contractul se afla în licitație, este în faza clarificărilor. Estimăm noi că dacă semnăm anul acesta, practic, contractul de anul viitor din toamnă este posibil să înceapă să fie emise și amenzi."

Radarele din sistemul e-sigur vor putea măsura și viteza medie vehiculelor. Contravenienții vor primi amenda direct acasă, prin poștă.

Ce le-a spus polițiștilor șoferul de camion dezbrăcat care a fugit cu TIR-ul, s-a blocat în cabină și s-a rănit la mâini

Sursa: ProTV CNN

Etichete: CNAIR, soferi,

Articol recomandat de sport.ro
„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics
„Țineți minte acest nume!” Puștoaica de doar 15 ani din România care i-a impresionat pe cei de la European Athletics
Citește și...
Știri Actuale
Ce le-a spus polițiștilor șoferul de camion dezbrăcat care a fugit cu TIR-ul, s-a blocat în cabină și s-a rănit la mâini

Un şofer de TIR care a făcut scandal și a blocat traficul pe DN1, în Bușteni, a fost reținut pentru ultraj contra bunelor moravuri. 
Știri Actuale
Șoferii dintr-o comună din Prahova au distrus lucrările de canalizare. Trec cu mașinile peste betonul proaspăt turnat

Lucrările la rețeaua de canalizare dintr-o comună prahoveană ar trebui încheiate până la sfârșitul lunii. Dar sunt întârziate dintr-un motiv greu de imaginat.
Știri Actuale
Descoperirea bizară făcută de polițiști după ce un șofer de TIR s-a abătut de la traseu și nu a mai răspuns la telefon

Un șofer a fost scos cu forța din TIR-ul pe care îl conducea, de polițiștii de la Departamentul pentru intervenție rapidă. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Recomandări
Stiri Sociale
Cine sunt bugetarii care vor primi 2.000 de lei în plus la salariu, după noua lege. Problema apare la sporuri

După o discuție de aproape 2 ore la Palatul Cotroceni, vineri a apărut o nouă variantă a legii salarizării. 

Stiri Turism
23 de beach baruri și terase fără avize, descoperite pe litoral. Administratorii trebuie să le desființeze în cinci zile

23 de beach baruri și terase ridicate fără avizele necesare au fost descoperite pe litoral în urma controalelor făcute vineri de ministrul Mediului. Șase sunt în nordul stațiunii Mamaia, în zona cluburilor. 

Stiri Sociale
Directoarea care făcea ciocolată la serviciu nu a comentat situația, însă colegii i-au sărit în ajutor: E o bucătărie comună

Este scandal cât casa în Ministerul Transporturilor. Directoarea Centrului Național de Calificare și Instruire Feroviară (CENAFER) este acuzată că prepara ciocolată artizanală chiar în sediul instituției, apoi o vindea pe Facebook. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 17 Iulie 2026

48:34

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 13 | Sănătatea inimii vara: prevenirea riscului de complicații cardiovasculare

26:30

Alt Text!
iBani
iBani - 15 Iunie 2026

16:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cum se prezintă situația pentru Gianni Infantino în cursa pentru al patrulea mandat în fruntea FIFA

Sport

FC Voluntari - FC Botoșani 1-2, start de Superligă! Debut cu gol în partea secundă după o gafă