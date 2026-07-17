CNAI vrea să-i facă pe șoferii români să respecte limitele de viteză ”printr-o metodă prietenoasă”, cu pictograme amuzante

În situația în care aveți viteza legală, vă va întâmpina o pictogramă amuzantă. În caz contrar, veți observa un chip îmbufnat. Pe drumul național 67, la intrarea în localitatea Bunești, din județul Vâlcea, a apărut de câteva zile un radar.
Măsoară viteza mașinilor aflate în trafic, dar nu este folosit și pentru amenzi. Șoferii primesc doar o reacție, din partea panoului electronic aflat deasupra șoselei.
Tot aici șoseaua este vopsită în roșu, pentru a-i determina pe șoferi să reducă viteza. Asemenea radare vor fi amplasate în 145 de puncte din țară. Lista acestora a fost stabilită după numărul de accidente mortale, petrecute în perioada 2016-2020.
De pildă în Bărcănești, pe DN1, au fost 14 accidente, în Bragadiru și Râmnicu Vâlcea câte 13, iar în Afumați 12.
Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: ”Printr-o metodă mai prietenoasă, încercam să-i determinăm pe conducătorii auto să respecte limitele de viteză, în special în localități."
Echipamentele sunt alimentate cu panouri fotovoltaice, iar pe timpul nopții amplasamentul lor va fi iluminat cu leduri. Investiția este finantată prin PNRR, cu circa 70 de milioane, și trebuie finalizată până la sfârștul lunii august. În schimb, implementarea sistemului e-sigur, care prevede amplasarea a 400 de camere radar de înaltă performanță, mai durează.
Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: ”Contractul se afla în licitație, este în faza clarificărilor. Estimăm noi că dacă semnăm anul acesta, practic, contractul de anul viitor din toamnă este posibil să înceapă să fie emise și amenzi."
Radarele din sistemul e-sigur vor putea măsura și viteza medie vehiculelor. Contravenienții vor primi amenda direct acasă, prin poștă.