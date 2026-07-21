Drumar: „Ăsta e bolovanul ucigaș!”

Mașina în care se aflau șoferița de 36 de ani și tatăl ei se îndrepta dinspre Vâlcea spre Sibiu. La kilometrul 240 de pe Drumul Național 7, aproape de intrarea în localitatea Lazaret, într-o zonă împădurită, s-a produs tragedia.

Bolovanul s-a desprins de pe versantul aflat în stânga mașinii, a zburat prin aer, peste un sens de mers, și a căzut peste parbrizul autoturismului. Bărbatul aflat pe locul din dreapta a fost lovit drept în față. Un echipaj medical ajuns imediat la fața locului a încercat să resusciteze victima, însă fără succes.

Reporter: „Dumneavoastră ați fost cu mașina?”

Fiica victimei: „Da.”

Reporter: „Și v-ați trezit cu...?”

Fiica victimei: „Da!”

Reporter: „Cu cine erați?”

Fiica victimei: „Cu tata, care a decedat.”

Reporter: „Nu ați putut evita, nu ați văzut stânca?”

Fiica victimei: „Da... După stânci te uiți când conduci...”

Vlad Dan, Serviciul Rutier Sibiu: „O bucată de stâncă a căzut de pe un versant. Un sibian, în vârstă de 71 de ani, a decedat din cauza leziunilor suferite. Conducătoarea auto nu a suferit vătămări corporale.”

Timp de peste trei ore, cât polițiștii au făcut cercetări la fața locului, circulația pe DN7 a fost restricționată. Șoferii au comentat, revoltați, situația.

Șofer: „Trăim în viața bate filmul! Valea Oltului bate orice film. Cam 20 de ani de zile, să nu poți să tu să pui la punct un astfel de drum.”

Șofer: „Sunt cazuri când stai blocat și câte două, trei ore. Accidente... Nu există săptămână în care nu fie câte un accident.”

Șofer: „Nimeni nu face nimica, au avut atâția ani la dispoziție să facă ceva cu drumul ăsta.”

Reprezentanții Direcției de Drumuri și Poduri Brașov, care administrează sectorul unde s-a petrecut accidentul, spun că acolo nu se pot instala plase metalice de protecție, pentru că versantul este împădurit și ar trebui defrișat.

Reporter: „Plase nu se pot pune în zona aia, e dificil?”

Drumar: „Asta noi nu putem hotărî, nu știm de ce e acolo, pentru că nu suntem în măsură să vorbim.”

În plus, precizează DRDP Brașov, un Audit de Siguranță Rutieră, întocmit de specialiști anul trecut, nu a identificat riscuri de căderi de pietre în zona respectivă.