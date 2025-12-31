Vremea azi, 31 decembrie 2025. Ultima zi din an vine cu temperaturi de până la -14 grade și viscol

Ultima zi din an aduce vreme rece, soare în sud și în sud-est, înnorări și ninsori slabe în celelalte regiuni. Viscolul continuă în zonele montane, dar apare și în centrul și în nord-estul țării.

Maximele pleacă de la -7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se opresc la 3...4 grade în Muntenia și în Dobrogea.

În Dobrogea și Bărăgan continuă vremea frumoasă, dar se mai răcește puțin față de marți. Vor fi cel mult 4 grade pe la amiază, iar la noapte temperaturile vor coborî până la -7 grade.

Vremea în Moldova

Un aer mai rece pătrunde și în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Ieri au fost 5...6 grade în această regiune. Astăzi maximele nu mai trec de 2 grade, deși o să fie soare în cea mai mare parte a zilei. Vântul are unele intensificări, în special acum, dimineața.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina cerul se umple de nori. Apar și câteva ninsori slabe, iar vântul suflă destul de tare. Ajunge la viteze de 70 km/h, iar acolo unde ninge se transformă în viscol. Temperaturile rămân negative toată ziua.

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim vreme închisă, ninsori trecătoare și un vânt mai intens în zonele montane. Se face mai frig decât ieri. Temperaturile se mențin și aici sub pragul înghețului.

În vestul României vedem soarele la începutul zilei, dar cerul se înnorează mai târziu. O să ningă, mai ales după lăsarea nopții. Maximele ajung cu greu pe la zero grade, dar la Deva o să fie foarte frig. Se vor înregistra -4 grade.

În Transilvania se răcește și mai tare. Se adună norii, iar ninsorile, destul de slabe, apar mai ales în zonele de munte. Pe acolo o să fie viscol. La altitudini mari vântul poate atinge chiar 120 km/h.

Vântul are intensificări și în estul provinciei. Viscolește trecător ninsoarea și face ca frigul să fie și mai greu de suportat. Urmează o noapte geroasă, cu -14 grade în depresiuni.

Vremea în Oltenia

În Oltenia atmosfera se menține însorită toată ziua, dar se pornește din nou vântul. În vestul și în sudul provinciei bate cu 50...70 km/h. Temperaturile scad și aici. Vor fi cel mult 2 grade pe la amiază, însă din cauza vântului vom simți valori mai scăzute de atât.

Vântul devine mai insistent și în ținuturile sudice. Ajunge la viteze mai mari în sud-vestul Munteniei. Avem vreme frumoasă, soare, câțiva nori, dar se mai răcește față de ieri. Maximele se opresc pe la 2...3 grade, iar la noapte o să fie ger în zonele deluroase.

Vremea în București

În București urmează o zi însorită, dar destul de rece, cu vânt activ și cel mult 4 grade în termometre. În noaptea dintre ani se răcește și mai tare. Vor fi minus 6 grade în centru și -9 grade la marginea orașului.

Joi, în prima zi din 2026, se înseninează complet. Se mai simte un pic vântul, iar maxima se oprește pe la 3 grade.

Vineri se încălzește și temperatura urcă până la 8 grade. Avem tot vreme frumoasă, deși apar și câțiva nori pe cer.

Sâmbăta se face mult mai cald decât ar fi normal. Amiaza aduce atmosferă de primăvară și o maximă de 12 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică se înnorează, dar e puțin probabil să plouă, iar minima ajunge pe la 3 grade.

Vremea la munte

La munte se face foarte frig și o să avem vreme geroasă în unele masive. Apar și câteva ninsori slabe, dar principala problemă rămâne vântul. În zonele înalte din Carpații Meridionali și Orientali vor fi rafale de 120 km/h. În aceste condiții, ninsoarea este puternic viscolită, iar vizibilitatea scade foarte mult.

Temperaturile rămân foarte scăzute și joi. Atmosfera se menține închisă și o să mai ningă puțin. Vântul prinde putere mâine-noapte, iar în masivele nordice poate atinge viteze de 110 km/h.

Vineri se încălzește și temperaturile depășesc valorile normale aproape peste tot. Precipitațiile se extind. Vor fi în special ninsori, mai abundente în Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Pe creste o să fie viscol.

Și sâmbătă o să fie mai cald decât ar trebui. Continuă și ninge și se depune strat nou de zăpadă. La altitudini mai mici o să fie lapoviță și condiții de ploaie, iar vântul o să sufle mai tare în zonele înalte.

