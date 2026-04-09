"La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început şedinţa de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu", se precizează într-un mesaj pe pagina de Facebook a Executivului.
Moment de reculegere la Guvern, în memoria lui Mircea Lucescu. Ilie Bolojan a trecut pe la catafalcul de la Arena Națională
Miniştrii Cabinetului condus de Ilie Bolojan, reuniţi joi în şedinţă de Guvern, au ţinut un moment de reculegere în memoria antrenorului Mircea Lucescu.
Anterior şedinţei de Guvern, premierul Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu marelui antrenor Mircea Lucescu.
Şeful Executivului a trecut pe la catafalcul de la Arena Naţională şi a ţinut un moment de reculegere.
Ilie Bolojan şi-a prezentat condoleanţele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, şi nepotului lui Mircea Lucescu, amândoi prezenţi la Arena Naţională.
"Sunt aici în semn de respect pentru munca şi cariera de o viaţă a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să îl odihnească pe Mircea Lucescu!", a afirmat, la ieşire, prim-ministrul.
În cursul zilei de joi, toţi cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu marelui antrenor român Mircea Lucescu.
Sursa: StirilePROTV Agerpres
