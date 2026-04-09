Moment de reculegere la Guvern, în memoria lui Mircea Lucescu. Ilie Bolojan a trecut pe la catafalcul de la Arena Națională

Miniştrii Cabinetului condus de Ilie Bolojan, reuniţi joi în şedinţă de Guvern, au ţinut un moment de reculegere în memoria antrenorului Mircea Lucescu.

Cristian Matei

"La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început şedinţa de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu", se precizează într-un mesaj pe pagina de Facebook a Executivului.

Anterior şedinţei de Guvern, premierul Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu marelui antrenor Mircea Lucescu.

Şeful Executivului a trecut pe la catafalcul de la Arena Naţională şi a ţinut un moment de reculegere.

Ilie Bolojan şi-a prezentat condoleanţele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, şi nepotului lui Mircea Lucescu, amândoi prezenţi la Arena Naţională.

"Sunt aici în semn de respect pentru munca şi cariera de o viaţă a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să îl odihnească pe Mircea Lucescu!", a afirmat, la ieşire, prim-ministrul.

În cursul zilei de joi, toţi cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu marelui antrenor român Mircea Lucescu

Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”
Altar din flori și lumânări în fața stadionului unde a antrenat și a jucat Mircea Lucescu. 10 aprilie, doliu în Hunedoara

Suporteri ai echipei de fotbal Corvinul Hunedoara au ridicat un altar din flori și lumânări în fața stadionului unde a antrenat și a jucat Mircea Lucescu.
Altar din flori și lumânări în fața stadionului unde a antrenat și a jucat Mircea Lucescu. 10 aprilie, doliu în Hunedoara

Suporteri ai echipei de fotbal Corvinul Hunedoara au ridicat un altar din flori și lumânări în fața stadionului unde a antrenat și a jucat Mircea Lucescu.

