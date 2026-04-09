Moment de reculegere la Guvern, în memoria lui Mircea Lucescu. Ilie Bolojan a trecut pe la catafalcul de la Arena Națională

"La propunerea premierului Ilie Bolojan, Guvernul a început şedinţa de astăzi cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Mircea Lucescu", se precizează într-un mesaj pe pagina de Facebook a Executivului.

Anterior şedinţei de Guvern, premierul Ilie Bolojan i-a adus un ultim omagiu marelui antrenor Mircea Lucescu.

Şeful Executivului a trecut pe la catafalcul de la Arena Naţională şi a ţinut un moment de reculegere.

Ilie Bolojan şi-a prezentat condoleanţele fiului marelui antrenor, Răzvan Lucescu, şi nepotului lui Mircea Lucescu, amândoi prezenţi la Arena Naţională.

"Sunt aici în semn de respect pentru munca şi cariera de o viaţă a unui om cu o carieră prestigioasă. Dumnezeu să îl odihnească pe Mircea Lucescu!", a afirmat, la ieşire, prim-ministrul.

În cursul zilei de joi, toţi cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu marelui antrenor român Mircea Lucescu.