Gest emoționant făcut de jucătorii de la Galatasaray, pe teren, în memoria lui Mircea Lucescu. VIDEO

Un val de emoție a cuprins lumea fotbalului după dispariția lui Mircea Lucescu.

Imagini apărute pe rețelele sociale surprind momentele de reculegere și mesajele de respect venite din fotbalul internațional, inclusiv de la Galatasaray, unul dintre cluburile unde „Il Luce” a scris istorie.

Moment de reculegere și pe stadionul din Braga

Miercuri, la Braga, la începutul meciului Sporting Braga – Betis Sevilla, din prima manșă a sferturilor de finală din Liga Europa, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu.

Pe Estadio Municipal de Braga, Europa l-a omagiat pe Mircea Lucescu, ținându-se primul moment de reculegere în memoria legendarului antrenor.

Chipul lui Lucescu a apărut pe tabela electronică a arenei, iar jucătorii s-au adunat în liniște la centrul terenului.

După secunde de tăcere, arbitrul german Felix Zwayer a dat semnalul de începere al partidei dintre Braga și Betis Sevilla, în turul sferturilor din Liga Europa.

Mircea Lucescu a murit la 80 ani, marți seara. Il Luce fost una dintre figurile centrale ale fotbalului românesc și european timp de peste jumătate de secol.

