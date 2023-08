Mii de oameni s-au bucurat de show-ul aviatic de la Băneasa. „Este excelent, ne place tare mult”

Piloți de la noi, dar și din alte state membre NATO au pregătit acrobații aeriene și demonstrații spectaculoase. Zeci de mii de oameni au venit la Aerodromul Băneasa, încântați să vadă avioane de luptă, de transport umanitar sau de acrobație.

În aplauzele a mii de spectatori, fiecare pilot a salutat mulțimea, înainte de începerea exercițiului aviatic. Dacă unii s-au apropiat mai mult de public și au făcut mișcări spectaculoase, alții au realizat acrobații la peste 800 de metri înălțime.

Vopsite în culorile drapelului național, avioanele echipei naționale de acrobație aeriană au evoluat, în premieră, într-o formație de opt.

George Rotaru, director Aeroclub: „Acolo sus este cel mai bine pentru fiecare pilot. De aceea suntem aici, pentru că iubim să zburăm și avem ocazia la BIAS să arătăm bucuria și pasiunea noastră și sperăm să aducem piloți tineri lângă noi”.

La o altitudine de peste două mii de metri și-a făcut apariția și aeronava C 130 Hercules, un avion impresionant, destinat misiunilor de transport, de salt aerian și evacuare medicală. A lansat zeci de parașutiști, care au pregătit exerciții noi pentru spectacolul din acest an.

Piloții de la manșa avioanelor militare de tip F16 au făcut inclusiv o simulare de atac.

Fată: „Mai ales când au fost aeronavele de luptă, viteza sunetului era mult în spate față de ele și în viața reală nu am văzut niciodată acest efect”.

Concepute inițial ca avioane de vânătoare, cu greutate redusă, F16 sunt avioane de luptă, cele mai performante de acest tip și sunt folosite în misiunile de interceptare și bombardament. Cele prezente la BIAS aparțin României și Olandei.

Rând pe rând, piloți din România, dar și din mai multe state membre NATO au făcut demonstrații. Nu au lipsit nici elicopterele de tip Blackhawk, unde militarii au simulat recuperarea unor victime de pe câmpul de luptă.

Antonescu Mihai Alexandru, pilot: „Vă spun sincer că înainte de zbor sunt emoții, dar atunci când te urci în aeronavă și intri în filmul zborului deja știi ce să faci, zborurile noastre sunt pregătite cu zile înainte și totul la linie. Ținem cont de starea aeronavei, monitorizăm parametri. Și să vă spun și o mică glumă – pilotule, nu îți pierde capul și viteza!”.

Reporter: Asta vă spuneți înainte?

Antonescu Mihai Alexandru, pilot: „Cu asta am fost școliți”.

Toropiți de căldură, oamenii au găsit un greu un petec de umbră. Cei cu experiență în astfel de spectacole au venit pregătiți de acasă.

Spectator: „Este foarte cald și, deși am venit cu cortul și ne-am pus la umbră, tot a fost cald. Este foarte frumos. Am luat de toate ca să avem toate condițiile pentru cei mici”.

Spectator: „Este excelent, ne place tare mult”.

Spectator: „Prima oară când am venit ne-a ars soarele, acum am venit pregătiți. În fiecare an îmbunătățim experiența. Am venit cu apă, cu cafeluță, cu umbreluță, umbreluță de rezervă și cu telefoanele. E superb”.

Copil: „Cel mai mult mi-a plăcut cascadoria în care a picat și a făcut două rotiri”.

Evenimentul aviatic de la București marchează și 100 de ani de la primul zbor internațional de noapte de pe Aeroportul din Băneasa.

