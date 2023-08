Apar noi informații despre al doilea avion care a zburat de la Moscova la Sankt Petersburg. Legătura cu avionul lui Prigojin

Avionul efectua o cursă Moscova - Sankt Petersburg în momentul prăbuşirii aeronavei în care s-ar fi aflat liderul mercenarilor ruşi, dar directorul general al companiei care îl operează a negat pentru Reuters orice legătură cu Wagner, scrie News.ro.

Plane belonging to Prigozhin (RA-02795) crashed at 6:11pm local time flying from Moscow to St. Pete. Just half-hour later, another plane belonging to Prigozhin (RA-02748) took off from St. Pete and landed safely in Moscow at 8pm. This plane is scheduled to fly to Baku tomorrow. https://t.co/GT3bcQwjbj