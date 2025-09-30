Situație fără precedent. Mii de jandarmi trebuie să dea înapoi o parte din salariile majorate greșit, după un calcul eronat

30-09-2025 | 17:57
Situație fără precedent în Jandarmeria Capitalei. Aproape 3.000 de subofițeri și ofițeri au fost somați să restituie o parte din măririle de salarii, primite în primăvara anului trecut.

Ovidiu Oanță

Dintr-o eroare de calcul legată de procentele cuvenite, explică acum șefii Direcției, care anunță și că alți 700 de jandarmi vor lua retroactiv bani în plus. Cei care refuză să se supună vor fi dați în judecată.

Jandarmii și întreg personalul din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională au primit în martie 2024 o majorare de până la 30% a salariului. Guvernul a adoptat atunci o ordonanță de urgență dedicată viitorilor operatori de drone Bayraktar. Prin aceeași ordonanță, cu acceptul CSAT, Executivul a dat măririle de salarii de teamă demisiilor și pentru a-i fideliza pe subofițeri și ofițeri.

„În considerarea faptului că acest factor, cumulat cu un acut deficit de personal (...) generează o vulnerabilitate a sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, astfel încât principala sarcină (...) riscă să nu poată fi îndeplinită la standarde de performanță reale.”, scrie Ordonanța de Urgență nr. 26/2024.

Jandarmii contestă somațiile și primesc bani retroactiv

La un an și jumătate distanță, 2.857 de jandarmi din București, ofițeri și subofițeri deopotrivă, au primit vestea că sunt debitori și că vor trebui să restituie o parte din banii primiți. Totul după ce structura care s-a ocupat de stabilirea acestui spor ar fi calculat greșit procentele de majorare, iar sumele – în medie 1.200 de lei – ar fi fost încasate necuvenit.

Alexandru Iacob, Jandarmeria Capitalei: „Cadrul militar care a condus structura cu atribuții în acordarea acestui drept și care se face responsabil pentru eroarea în cauză a fost mutat pe o altă funcție.”

Somația îi vizează și pe cei trecuți în rezervă între timp. Toți au fost convocați de o comisie de cercetare administrativă pentru a semna o declarație sau un angajament de plată. În caz de neprezentare, sunt avertizați de consecințe.

Cauza se va soluționa în lipsă, potrivit dispozițiilor procedurale în vigoare și sunteți de acord cu suma datorată.", se arată în documentul emis de Comisia de Cercetare administrativă.

Corespondent PROTV: „Cei mai mulți dintre cei somați să dea banii înapoi au semnat angajamentele de plată pe principiul «ordinul se execută, nu se discută». Asta și pentru că sunt încă activi în DGJMB. Cei trecuți în rezervă, după ce s-au pensionat, apreciază însă că decizia de restituire ar fi nelegală și spun că, dacă e cazul, se vor confrunta cu Jandarmeria Capitalei în instanțele de judecată.”

Alți peste 700 de jandarmi vor primi însă, în medie, 480 de lei, pentru că, din pricina acelorași calcule greșite, nu au luat la timp majorările care li se cuveneau.

Sursa: Pro TV

