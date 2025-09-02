Cum a reușit un bărbat să recupereze 7.500 de lei uitați în bancomat, în Tulcea

Stiri actuale
02-09-2025 | 19:27
bancomat
Shutterstock

Un bărbat din judeţul Tulcea şi-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată la un bancomat, cu ajutorul unui jandarm şi al unei femei, a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ).

autor
Lorena Mihăilă

Banii au fost găsiţi pe tastatura bancomatului aflat în sediul unei bănci de o femeie, care a sunat la numărul unic de urgenţă 112 şi a semnalat situaţia. Angajaţii IJJ Tulcea au ridicând banii şi au început procedurile pentru identificarea proprietarului.

„Bărbatul care uitase banii a fost găsit şi şi-a recuperat întreaga sumă în condiţii de siguranţă. Ulterior, acesta a transmis o scrisoare de mulţumire Jandarmeriei Tulcea, apreciind profesionalismul şi corectitudinea jandarmului care a dat dovadă de responsabilitate, implicare şi integritate", se arată în comunicatul IJJ Tulcea.

Sursa: Agerpres

