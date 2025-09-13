O fată de 16 ani care voia să se sinucidă în Ploiești a fost salvată în ultima clipă de un jandarm

O adolescentă care voia să se sinucidă aruncându-se de la etajul unei parcări supraetajate din centrul municipiului Ploieşti a fost salvată, sâmbătă, de poliţişti şi jandarmi.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Inspectoraul Judeţean de Poliţie Prahova şi de Gruparea de Jandarmi Mobilă "Matei Basarab" Ploieşti, în jurul orei 15:10, prin apel la 112, a fost semnalat faptul că o adolescentă de 16 ani se afla în pericol de a-şi pune capăt vieţii, într-o parcare supraetajată din municipiul Ploieşti.

"Tânăra se afla pe marginea pervazului, pregătită să facă un pas care i-ar fi curmat viaţa. În acele clipe de luptă contra cronometru, jandarmul din cadrul Grupării Mobile Ploieşti a reuşit să se apropie discret de tânără, care părea că nu vrea să renunţe la gestul extrem, până când a reuşit să o tragă de pe marginea balustradei şi să o readucă în zona de siguranţă", arată sursa citată.

Fata voia să se sinucidă pentru că s-a despărțit de iubitul ei

Echipajul medical sosit ulterior i-a oferit fetei îngrijiri, fiind apoi transportată la spital, unde se află sub supraveghere.

Surse judiciare au precizat că fata ar fi recurs la acest gest pentru că s-ar fi despărţit de iubitul ei.

"Astăzi, trei colegi nu doar şi-au făcut datoria. Astăzi, trei oameni au arătat că, dincolo de uniformă, există inimă, empatie şi curaj. Astăzi, o fată are încă o şansă la viaţă", se arată în comunicat.

