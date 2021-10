Mii de oameni la Sf. Parascheva. Credincioasă: „Mă simt foarte ușuratică, foarte limpede, bucuroasă”

Mii de credincioși au trecut, vineri, pe la racla Sfintei Parascheva, care a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană din Iaşi.

Pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași în 2021

“Cum poate să fie? Credeți că sunt cuvinte suficiente, încăpătoare, pentru starea de spirit? Nu cred. Cuvintele sunt prea mici. Normal că mă liniștește. Altfel de ce ai veni? Doar că să faci prezența fizică?”, a spus o femeie după ce a trecut pe la raclă.

Ea a spus că nu a simtit nevoia să atingă de raclă obiecte, pentru că sufletul este de ajuns.

“Sufletul cred că e suficient. Sufletul l-ai depus acolo, începând de la primii pași pe care îi faci pe lângă”, a punctat ea.

Oamenii mulțumesc Sfintei Parascheva pentru că au reușit să ajungă să atingă racla.

“Mulțumesc lui Sfânta că am ajuns și anul asta. Vremea a fost frumoasă. Nu am stat nicio oră la rând. Am atins racla”, a declarat o femeie.

“Foarte ușuratică, foarte limpede, bucuroasă”, a răspuns o femeie, când a fost întrebată cum se simte.

În privința măsurilor de protecție, femeile au spus că au purtat mască și că au pastrat distranța.

Întrebată cum se protejează de Covid 19, o femeie a răspuns: "Cu masca, distanțată, liniștite, în banca noastră. Am atins racla, am și sărutat-o, dar așa să ne protejăm și pe mine, și pe dânsa. Nu m-am vaccinat, dar am zis că mâine am să merg”.

Ce restrictii și măsuri de protecție se aplică în timpul pelerinajului de la Sfânta Parascheva

În curtea mitropoliei, accesul se face pe un singur culoar, iar voluntarii și preoții îi îndrumă pe oameni, în permanență.

Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei (MMB), preotul Constantin Sturzu, anunțase că accesul la sfintele moaşte se va face în aer liber, pe un culoar unic pe care poate pătrunde doar o singură persoană.

Deoarece Iaşiul are o incidenţă a infectărilor ridicată, atât pelerinii cât şi localnicii trebuie să poarte mască sanitară, chiar dacă se vor afla în aer liber.

Oamenii înaintează pe rând, pe culoarul de acces special făcut de jandarmi. Cine nu poartă masca de protecție primește una de la voluntari. Iar când ajung în curtea Mitropoliei, oamenii sunt rugați să păstreze o distanță de 1 m și jumătate între ei.

Organizatorii susțin că suprafața care acoperă sfintele moaște este dezinfectată la fiecare 10 minute.

Ziua de Hram este pe 14 octombrie. Anul acesta se împlinesc 380 de ani de când domnitorul Vasile Lupu a răscumpărat de la turci moaștele sfintei Parascheva și le-a adus la Iași.

Slujba va putea fi urmărită şi de la distanţă pe câteva ecrane de mari dimensiuni amplasate în această zonă.

Pelerinajul de la Iași este cel mai Mare eveniment religios din țara noastră. Moaștele Sfintei Parascheva sunt la Iași de 380 de ani.