Începe pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva. Ce măsuri trebuie să respecte credincioșii

Vineri, în zori, începe pelerinajul dedicat Sfintei Parascheva, de la Iași. În curtea catedralei Mitropoliei Moldovei și Bucovinei este împodobit cu mii de flori baldachinul pe care va fi așezată racla cu sfintele moaște.

Masca de protecție este obligatorie, iar forțele de ordine vor supraveghea atent desfășurarea evenimentelor. Se împlinesc 380 de ani de când Moaștele Sfintei Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei, se află la Iași.

De 18 ani, această familie din București aduce aranjamente din flori multicolore, iar baldachinul amplasat pe esplanada Catedralei Mitropolitane prinde deja culoare.

Anul acesta predomină nuanțele galben, alb și portocaliu. Împodobirea catafalcului durează între 10 și 12 ore, timp în care 25 de oameni lucrează împreună, pentru ca rezultatul să fie pe măsura frumuseții sărbătorii.

Maria Bulat Buștei, proprietara florăriei: "Ne rugăm să fim sănătoși, atâta timp cât putem, să venim să îi aducem flori Sfintei. Sfânta este foarte ajutătoare. Faptul că suntem sănătoși, că avem liniște în familie, că suntem uniți, că putem să revenim de la an la an."

La rând, la orele amiezii, erau peste 500 de oameni, veniți din județele învecinate. Aceste femei au ajuns de la Focșani, în grup organizat, cu autocarul. Erau obișnuite să viziteze catedrala an de an, de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, dar acum au ales să evite aglomerația, chiar dacă sunt vaccinate.

Pelerin: "Ne-am rugat să ajungem și să fie vreme frumoasă. Pentru sănătate, pentru bine în casă, pentru nepoți, pentru copii, pentru toți."

Pelerin: "Mulțumim Domnului că am ajuns cu bine și mereu am avut sorți de izbândă când am plecat spre Iași. În fiecare an venim și îi aducem și pe cei de acasă cu noi. Am vrea să scăpăm de boală și să fie bine."

În curtea Mitropoliei, dar și în interiorul catedralei, masca de protecție trebuie purtată obligatoriu, iar distanța fizică trebuie să fie de cel puțin 1 metru între oameni.

Dosoftei Scheul, mare ecleziarh al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei: "În aceste vremuri grele, rândul va fi destul de consistent. Credincioșii deja se înarmează cu răbdare, cu credință, cu dragoste, cu lacrimi. Să avem liniște și pace, să fim izbăviți de acest virus periculos pentru toată lumea, să ne izbăvească Sfânta Cuvioasă Parascheva de orice neputință."

Din cauza restricțiilor, mai multe evenimente religioase au fost anulate, inclusiv procesiunea numită Calea Sfinților, când racla era purtată pe străzile din centrul Iașiului.

Vineri dimineața, la șase, racla va fi scoasă din Mitropolie și depusă pe bandachinul de flori. Credincioșii au voie să atingă și să sărute moaștele Sfintei Parascheva, iar pelerinajul durează o săptămână întreagă, adică până pe 15 octombrie.