Mesajul unui japonez, într-o română perfectă, de Ziua Limbii Române: ”Pentru mine, este un bilet special de călătorie” VIDEO

Printre cei care împărtășesc gândurile despre legătura dintre limbă, identitate și cultură se numără și prof. dr. Yusuke Sumi, director al Centrului Cultural Japonez al Univ. Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – se arată într-o postare a Ambasadei României la Tokyo.

Un japonez din Cluj a transmis, într-o română perfectă și îmbrăcat cu o ie, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române. Yusuke Sumi este directorul centrelor culturale japoneze din Cluj-Napoca și din Iași, a venit în România pe când avea doar 20 de ani, iar două decenii mai târziu a ajuns să predea limba română și altor japonezi.

”Pentru mine, limba română este un bilet special de călătorie către o lume nedescoperită. Am venit în România la studii, la vârsta de 20 de ani. Tot prin această limbă, am descoperit frumusețea României și ospitalitatea oamenilor săi. Au trecut 20 de ani. Continui să studiez limba română, dar și să o predau japonezilor. Sper ca tot mai mulți japonezi să descopere minunile României, prin intermediul acestei limbi frumoase. La mulți ani, de Ziua Limbii Române!” – spune în mesaj japonezul Yusuke Sumi, într-o limbă română impecabilă.

Japonezul din Cluj, premiat de țara sa pentru activitatea din România

Yusuke Sumi a fost premiat pe 3 aprilie 2026 de către Ambasada Japoniei la București pentru întreaga sa activitate în România.

”Ambasadorul Takashi Katae l-a invitat la reședința oficială pe domnul Yusuke Sumi, care ocupă funcțiile de director al Centrului de Studii Japoneze al Universității Babeș-Bolyai și director interimar al Centrului de Studii Japoneze al Universității Alexandru Ioan Cuza. Cu această ocazie, i-a înmânat un premiu din partea ambasadei.

Domnul Sumi, încă de la înființarea în 2017 a Centrului de Studii Japoneze al Universității Babeș-Bolyai, a susținut cursuri de limbă japoneză și a organizat diverse ateliere de prezentare a culturii japoneze în mai multe regiuni din România, contribuind astfel la promovarea înțelegerii reciproce și relațiilor de prietenie dintre Japonia și România. De asemenea, valorificându-și nivelul de 6 dan în jōdō, s-a implicat în popularizarea acestei arte marțiale în Cluj-Napoca.

Cu ocazia ceremoniei de premiere, Ambasadorul Takashi Katae a lăudat realizările domnului Sumi care acționează ca o punte de legătură în aprofundarea schimburilor culturale dintre cele două țări, exprimându-și totodată recunoștința pentru activitatea sa viitoare”, scria cu acea ocazie Ambasada Japoniei în România.

Ziua Limbii Române se sărbătorește în fiecare an pe data de 31 august. Anul acesta, sărbătoarea are o semnificație deosebită, fiind marcată în mod oficial, pentru prima dată în istorie, în trei state vecine: România, Republica Moldova și Ucraina.