Mesajul unui japonez, într-o română perfectă, de Ziua Limbii Române: ”Pentru mine, este un bilet special de călătorie” VIDEO

Știri Actuale
Data publicării:
Data actualizării:
559526178 1351663170084685 3824574619407403382 n
Centrul Cultural Japonez al Universitatii Babes-Bolyai

Pentru mine, limba română este un bilet special de călătorie către o lume nedescoperită”, a spus într-o română perfectă Yusuke Sumi, director al centrelor culturale japoneze de la Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Alexandru Ion Cuza. 

autor
Cristian Anton

Un japonez din Cluj a transmis, într-o română perfectă și îmbrăcat cu o ie, un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române. Yusuke Sumi este directorul centrelor culturale japoneze din Cluj-Napoca și din Iași, a venit în România pe când avea doar 20 de ani, iar două decenii mai târziu a ajuns să predea limba română și altor japonezi.

Printre cei care împărtășesc gândurile despre legătura dintre limbă, identitate și cultură se numără și prof. dr. Yusuke Sumi, director al Centrului Cultural Japonez al Univ. Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca – se arată într-o postare a Ambasadei României la Tokyo.

Pentru mine, limba română este un bilet special de călătorie către o lume nedescoperită. Am venit în România la studii, la vârsta de 20 de ani. Tot prin această limbă, am descoperit frumusețea României și ospitalitatea oamenilor săi. Au trecut 20 de ani. Continui să studiez limba română, dar și să o predau japonezilor. Sper ca tot mai mulți japonezi să descopere minunile României, prin intermediul acestei limbi frumoase. La mulți ani, de Ziua Limbii Române!” – spune în mesaj japonezul Yusuke Sumi, într-o limbă română impecabilă.

Japonezul din Cluj, premiat de țara sa pentru activitatea din România

Yusuke Sumi a fost premiat pe 3 aprilie 2026 de către Ambasada Japoniei la București pentru întreaga sa activitate în România.

Ambasadorul Takashi Katae l-a invitat la reședința oficială pe domnul Yusuke Sumi, care ocupă funcțiile de director al Centrului de Studii Japoneze al Universității Babeș-Bolyai și director interimar al Centrului de Studii Japoneze al Universității Alexandru Ioan Cuza. Cu această ocazie, i-a înmânat un premiu din partea ambasadei.

Domnul Sumi, încă de la înființarea în 2017 a Centrului de Studii Japoneze al Universității Babeș-Bolyai, a susținut cursuri de limbă japoneză și a organizat diverse ateliere de prezentare a culturii japoneze în mai multe regiuni din România, contribuind astfel la promovarea înțelegerii reciproce și relațiilor de prietenie dintre Japonia și România. De asemenea, valorificându-și nivelul de 6 dan în jōdō, s-a implicat în popularizarea acestei arte marțiale în Cluj-Napoca.

Cu ocazia ceremoniei de premiere, Ambasadorul Takashi Katae a lăudat realizările domnului Sumi care acționează ca o punte de legătură în aprofundarea schimburilor culturale dintre cele două țări, exprimându-și totodată recunoștința pentru activitatea sa viitoare”, scria cu acea ocazie Ambasada Japoniei în România.

Ziua Limbii Române se sărbătorește în fiecare an pe data de 31 august. Anul acesta, sărbătoarea are o semnificație deosebită, fiind marcată în mod oficial, pentru prima dată în istorie, în trei state vecine: România, Republica Moldova și Ucraina.

Pe 31 august am putea sarbatori Ziua Limbii Romane. Ce se va intampla in toate institutiile publice

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mesaj, japonez, ziua limbii romane, cluj-napoca,

Articol recomandat de sport.ro
Moscova exultă după lovitura de proporții primită de Polonia
Moscova exultă după lovitura de proporții primită de Polonia
Citește și...
Știri Actuale
Mesaj emoționant transmis de SUA de Ziua Limbii Române: ”Chiar și AI-ul renunță la traducerile elaborate” | VIDEO

Americanii de la Ambasada Statelor Unite la București au transmis luni un mesaj frumos realizat, cu ocazia Zilei Limbii Române. Diplomații prezintă un asistent AI care traduce formulări elaborate în cuvinte simple, românești, precum ”dor” și ”tihnă”. 
Stiri Politice
Mesajul președintelui Nicuşor Dan de Ziua Limbii Române: „Pentru prima dată aniversăm împreună în trei ţări”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj transmis luni, că Ziua Limbii Române este sărbătorită într-un moment cu o semnificaţie aparte, pentru prima dată fiind sărbătorită în trei ţări, România, Republica Moldova şi Ucraina. 
Știri Actuale
Ziua Limbii Române, sărbătorită în premieră la Cernăuți. ”Asistăm la un moment istoric”

Ziua Limbii Române a fost marcată, sâmbătă, în premieră, la Cernăuţi. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat în martie decretul privind instituirea Zilei Limbii Române în Ucraina, pe data de 31 august.

Recomandări
Stiri Politice
Planul secret al PSD: UDMR să facă parte dintr-un Guvern PSD, iar Nicușor Dan să ”influențeze” numirea a doi miniștri

Surse din Partidul Social Democrat au explicat pentru Știrile Pro TV care ar fi planul social-democraților pentru ieșirea din criza guvernamentală și învestirea unui nou prim-ministru, care să-l înlocuiască pe premierul demis, Ilie Bolojan.

Vremea
ANM a anunţat prognoza pentru 31 august - 13 septembrie. Unde urcă temperaturile la 35 de grade şi când apar ploile

Regimul termic va deveni unul normal pentru perioada din calendar la nivelul întregii ţări, în următoarele două săptămâni (31 august - 13 septembrie).

Stiri Sociale
Primul oraș din România care va instala lifturi la blocurile vechi de 4 etaje. Milioane de români, prizonieri în propria casă

Brașovul ar urma să fie primul oraș din România care va instala lifturi la blocurile vechi cu 4 etaje, după ce consiliul local a adoptat ghidul de aplicare a programului ”Lift pentru Viață”. Milioane de români sunt azi ”prizonieri” în propria casă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 31 August 2026

01:56:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 August 2026

03:40:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Superspeed
S11E01

22:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 19 | Greutatea corporală și sănătatea inimii: riscuri ascunse

30:36

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Mariano Navone, dezvăluire senzațională după victoria cu Djokovic: „Asta mi-a spus mama!“

Sport

Nana Falemi, invitat la ”Fața la joc!”, de la 20:30 pe VOYO SPORT 1!