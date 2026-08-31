La mulți ani, limbii române!”, se transmite în mesajul care însoțește o punere în scenă plină de emoție.

”Astăzi, chiar și AI-ul renunță la traducerile elaborate, pentru a aprecia expresivitatea și frumusețea limbii române.

Ambasada SUA la București a transmis luni un mesaj emoționat cu ocazia Zilei Limbii Române, prin care diplomații americani evidențiază unicitatea și frumusețea acesteia.

Aparent, americanii întreabă un asistent AI cum s-ar traduce în limba română o lungă frază în angleză. Iar răspunsul AI stă într-un singur cuvânt precum ”dor” sau ”tihnă”.

Ziua Limbii Române, sărbătorită pentru prima dată anul acesta în trei țări: România, Moldova și Ucraina

”-Bună, Tabby! Te rog, încearcă asistentul ăsta nou AI de traducere...

-Sigur! Cum se spune ”simt o durere profundă, dulce-amăruie, de nostalgie pentru un loc și o vreme îndepărtate, pline de iubire și speranță?

-Traducere în română... DOR!

-OK, dar ce zici despre ”o stare de armonie absolută și pașnică cu lumea, căldură reconfortantă, liniște fără grabă și pace sufletească?

-În română, e simplu: TIHNĂ”.

Ziua Limbii Române se sărbătorește în fiecare an pe data de 31 august. Această zi este dedicată identității naționale, culturii și omagierii limbii române ca element central al moștenirii noastre spirituale. Anul acesta, sărbătoarea are o semnificație deosebită, fiind marcată în mod oficial, pentru prima dată în istorie, în trei state vecine: România, Republica Moldova și Ucraina.