Mesaj emoționant transmis de SUA de Ziua Limbii Române: ”Chiar și AI-ul renunță la traducerile elaborate” | VIDEO

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Americanii de la Ambasada Statelor Unite la București au transmis luni un mesaj frumos realizat, cu ocazia Zilei Limbii Române. Diplomații prezintă un asistent AI care traduce formulări elaborate în cuvinte simple, românești, precum ”dor” și ”tihnă”. 

autor
Cristian Anton

Ambasada SUA la București a transmis luni un mesaj emoționat cu ocazia Zilei Limbii Române, prin care diplomații americani evidențiază unicitatea și frumusețea acesteia.

Astăzi, chiar și AI-ul renunță la traducerile elaborate, pentru a aprecia expresivitatea și frumusețea limbii române.

La mulți ani, limbii române!”, se transmite în mesajul care însoțește o punere în scenă plină de emoție.

Aparent, americanii întreabă un asistent AI cum s-ar traduce în limba română o lungă frază în angleză. Iar răspunsul AI stă într-un singur cuvânt precum ”dor” sau ”tihnă”.

Ziua Limbii Române, sărbătorită pentru prima dată anul acesta în trei țări: România, Moldova și Ucraina

-Bună, Tabby! Te rog, încearcă asistentul ăsta nou AI de traducere...

-Sigur! Cum se spune ”simt o durere profundă, dulce-amăruie, de nostalgie pentru un loc și o vreme îndepărtate, pline de iubire și speranță?

-Traducere în română... DOR!

-OK, dar ce zici despre ”o stare de armonie absolută și pașnică cu lumea, căldură reconfortantă, liniște fără grabă și pace sufletească?

-În română, e simplu: TIHNĂ”.

Ziua Limbii Române se sărbătorește în fiecare an pe data de 31 august. Această zi este dedicată identității naționale, culturii și omagierii limbii române ca element central al moștenirii noastre spirituale. Anul acesta, sărbătoarea are o semnificație deosebită, fiind marcată în mod oficial, pentru prima dată în istorie, în trei state vecine: România, Republica Moldova și Ucraina.

Pe 31 august am putea sarbatori Ziua Limbii Romane. Ce se va intampla in toate institutiile publice

Sursa: StirilePROTV

Etichete: mesaj, ambasada SUA, ziua limbii romane,

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