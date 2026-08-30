Japonezii au premiat cel mai bun sushi din lume. Iar câștigătorul e un român din Cluj-Napoca

Desfășurată la Tokyo Big Sight, competiția evaluează atât stăpânirea tehnicilor tradiționale japoneze, cât și precizia, igiena, creativitatea și prezentarea.

Clujeanul Vlad Tănasie a câștigat World Sushi Cup Japan 2026, clasându-se pe primul loc în competiția bucătarilor de sushi din afara Japoniei, care a reunit la Tokyo 28 de chefi din 14 țări, se arată într-o postare a Ambasadei României în Japonia.

După calificarea în proba Edomae Sushi, Vlad Tănasie s-a numărat printre cei 15 finaliști ai probei Creative Sushi, iar la finalul celor două zile de concurs a fost desemnat câștigătorul clasamentului general.

Clujeanul a câștigat și în 2024 competiție mondială

Chef la Sushi Omakase din Cluj-Napoca, Vlad Tănasie confirmă astfel un parcurs impresionant: câștigător al Romania Sushi Cup în 2024 și vicecampion la European Sushi Cup în 2025.

”Felicitări pentru această performanță deosebită, obținută chiar în Japonia, țara de origine a sushi!”, se mai arată în mesajul reprezentanței României la Tokyo.