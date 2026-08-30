Japonezii au premiat cel mai bun sushi din lume. Iar câștigătorul e un român din Cluj-Napoca

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Românul Vlad Tănasie a câștigat World Sushi Cup 2026, competiția internațională dedicată chefilor de sushi din afara Japoniei. Vlad este din Cluj-Napoca și a mai câștigat această competiție și în 2024. 

autor
Cristian Anton

Clujeanul Vlad Tănasie a câștigat World Sushi Cup Japan 2026, clasându-se pe primul loc în competiția bucătarilor de sushi din afara Japoniei, care a reunit la Tokyo 28 de chefi din 14 țări, se arată într-o postare a Ambasadei României în Japonia.

Desfășurată la Tokyo Big Sight, competiția evaluează atât stăpânirea tehnicilor tradiționale japoneze, cât și precizia, igiena, creativitatea și prezentarea.

După calificarea în proba Edomae Sushi, Vlad Tănasie s-a numărat printre cei 15 finaliști ai probei Creative Sushi, iar la finalul celor două zile de concurs a fost desemnat câștigătorul clasamentului general.

Clujeanul a câștigat și în 2024 competiție mondială

Chef la Sushi Omakase din Cluj-Napoca, Vlad Tănasie confirmă astfel un parcurs impresionant: câștigător al Romania Sushi Cup în 2024 și vicecampion la European Sushi Cup în 2025.

Felicitări pentru această performanță deosebită, obținută chiar în Japonia, țara de origine a sushi!”, se mai arată în mesajul reprezentanței României la Tokyo.

A aparut robotul care prepara sushi!

Sursa: StirilePROTV

Etichete: sushi, roman, castigator, cupa mondială, japonia,

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