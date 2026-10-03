Însoțiți de zeci de jandarmi, inspectorii au verificat pe oricine au întâlnit pe șantier pentru a identifica persoanele care muncesc la negru.

Sunt ridicate acolo nu mai puțin de 100 de blocuri, care ar trebui să fie gata în cel mult două luni.

Jandarmii au blocat străzile din cartier

Acțiunea de control a început puțin înainte de prânz, când muncitorii erau în plină activitate. Din dube au coborât 50 de jandarmi care au blocat toate străzile din noul cartier.

Muncitor: „Nu avem voie să intrăm în șantier.”

Reporter: „Nu lucrați aici?”

Muncitor: „Nu, nu, noi suntem cu scule, dar nu ne lasă să intrăm.”

Reporter: „Dar ați mai văzut vreodată atâția jandarmi aici?”

Muncitor: „Nu, nici nu știu ce caută, de fapt.”

Inspectorilor de muncă le viza activitatea muncitorilor și a firmelor la care aceștia sunt sau ar trebui să fie angajați cu acte în regulă.

Muncitor: „Legal, da, avem contract tot.”

Inspectorii verifică firmele de construcții

Patronii firmelor de construcții sunt așteptați săptămâna viitoare la sediul ITM Gorj, cu documente care să demonstreze că au activități legale. În caz contrar, riscă amenzi uriașe.

George Romanescu – șef ITM Gorj: „Pentru fiecare persoană la muncă, amenda este de la 40.000 de lei până la 1 milion de lei, adică 10 miliarde bani vechi. Pot să vă spun doar atât, că sunt foarte multe firme cu foarte mulți angajați, vorbim de peste 250 de angajați care lucrau în momentul în care noi am făcut respectiva acțiune.”

Lucrările de pe șantier ar trebui finalizate până în prima parte a lunii decembrie, când beneficiarii, persoane cu nevoi sociale, ar trebui să se mute în ele.